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На заводе Honda в Японии произошел взрыв
Источник материала: ОНТ
14 июня на предприятии Honda в префектуре Миэ (Япония) произошел взрыв. Об этом
Уточняется, что инцидент произошел на заводе в городе Судзука. По предварительным данным, взрыв произошел в районе трансформаторного щита. Пострадали как минимум два работника предприятия. Их госпитализировали с ожогами лица и верхней части тела.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: honda.co.jp
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14 июня на предприятии Honda в префектуре Миэ (Япония) произошел взрыв. Об этом информирует Kyodo. Уточняется, что инцидент произошел на заводе в городе Судзука. По...
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