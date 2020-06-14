На заводе Honda в Японии произошел взрыв

Источник материала: ОНТ

14 июня на предприятии Honda в префектуре Миэ (Япония) произошел взрыв. Об этом информирует Kyodo.

Уточняется, что инцидент произошел на заводе в городе Судзука. По предварительным данным, взрыв произошел в районе трансформаторного щита. Пострадали как минимум два работника предприятия. Их госпитализировали с ожогами лица и верхней части тела.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: honda.co.jp

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