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На заводе Honda в Японии произошел взрыв

14.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На заводе Honda в Японии произошел взрыв

14 июня на предприятии Honda в префектуре Миэ (Япония) произошел взрыв. Об этом информирует Kyodo.

Уточняется, что инцидент произошел на заводе в городе Судзука. По предварительным данным, взрыв произошел в районе трансформаторного щита. Пострадали как минимум два работника предприятия. Их госпитализировали с ожогами лица и верхней части тела.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: honda.co.jp

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14 июня на предприятии Honda в префектуре Миэ (Япония) произошел взрыв. Об этом информирует Kyodo. Уточняется, что инцидент произошел на заводе в городе Судзука. По...
 
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