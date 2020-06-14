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Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

14.06.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Березино, где разместилась заброшенная усадьба Потоцких 19 века. С лицевой стороны дворец обнесен высокими забором, а с обратной – плотно окружен сорняками.

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

Окна и двери заколочены, стены покрыты надписями вандалов. Но масштаб усадьбы впечатляет – почти 1.200 квадратных метров. А это всего лишь летняя резиденция Потоцких, куда они приезжали раз в год. 

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

Тамара Круталевич, заведующая отделом библиотечного маркетинга Березинской центральной районной библиотеки:
После революции тут обосновалась школа, потом приют для сирот. И даже в 1924 году вырос детский городок. Тут воспитывались 150 детей, не только с Березинского района. 

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

За дворцом протекает река, поэтому как-то усадьбу хотели сделать частью спортивно-туристического комплекса с гребной базой. 9 лет назад здание даже выкупили.

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

Строительная фирма должна была за пять лет провести реконструкцию поместья. Но в сроки не уложилась. Объяснили так: дом изначально приобретали для потомка рода Потоцких, но тот умер, не перечислив деньги на реставрацию. Найдет ли усадьба нового хозяина, пока неизвестно. Каждый год она всё больше разрушается, а значит, на ее обновление понадобится еще более внушительная сумма. 

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

Реконструкция исторических зданий часто вызывает споры. Кому-то сложно почувствовать «дух эпохи» в обновленном здании. Где-то реставрация может быть проведена недостоверно.

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

Тем не менее, реконструкция позволяет уберечь здания от влияния времени. В любом случае, и для любителей музейных экскурсий, и для путешественников-экстремалов в Минской области всегда найдутся соответствующие достопримечательности. А значит, лето можно будет провести с пользой, даже не покидая границ региона.

Люди в материале: Тамара Круталевич

 
 
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Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Березино, где разместилась заброшенная усадьба Потоцких 19 века. С лицевой стороны дворец обнесен...
 
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