Источник материала: Новости Волковыска

Виктор Бабарико заявил, что его команда работает на опережение и сможет дойти до 9 августа – дня выборов президента – без него в случае его задержания.

В интервью изданию РБК возможный кандидат в президенты Виктор Бабарико рассказал, какие меры приняты его штабом на случай, если власти окажут максимальное сопротивление его компании.

– Вы всегда избегаете говорить, что будет, если вас арестуют или не зарегистрируют кандидатом. Призовете сторонников выходить на улицы?

– Я очень не люблю сослагательное наклонение. Рассуждать о таких вещах можно бесконечно долго. Мы убедили и доказали нашим сторонникам, что мы всегда знаем, что делать. Люди наконец-то поверили, что банкир – это человек, который понимает, что такое риск, что такое система управление рисками. Во многих вещах мы работаем на опережение. И точно понимаем сценарии. У нас на сегодня все готово, к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа. Все! Мы сегодня сдали практически 100 тыс. подписей. Мы ко всем развитиям событий готовы. У меня записаны уже обращения…

– Обращения к сторонникам?

– Заявления о том, что действия, которые будут предприниматься без меня, одобрены и согласованы со мной, чтобы люди понимали, что это не реакция на неожиданность, это четкое понимание, что этот сценарий начинает реализовываться, не переживайте, мы к этому были готовы. Мы на удаленке привыкли работать, вот считайте, что, если что, это будет разговор с народом по удаленке. И у нас таких сценарии есть и до 9 августа и дальше. Все есть. Что делать – мы знаем. Не говорим об этом мы не потому, что боимся, а потому что пока это бессмысленно.

– То есть, если ЦИК вас зарегистрирует, вы уже гарантированно будете в бюллетене, даже если в этот момент будете, например, в СИЗО?

– По закону только судимые люди не имеют права баллотироваться. Они будут должны постараться сделать так, чтобы до 9 августа прошел суд, но это нарушение всех процессуальных норм. Это просто невозможно.

Потенциальный кандидат в президенты заявил, что во многих вещах его команда работает на опережение и точно понимает сценарии:

«У нас на сегодня все готово, к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа. Все! Мы сегодня сдали практически 100 тыс. подписей. Мы ко всем развитиям событий готовы. У меня записаны уже обращения…»

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, который до выдвижения в качестве кандидата в президенты 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

По словам Бабарико, о задержаниях своих бывших коллег ему мало что известно. Бывший директор банка отметил, что его друзьям предъявлены обвинения в неуплате налогов, поскольку у них нашли крупные суммы денег.