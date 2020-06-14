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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси

14.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Никто не сомневается, что в Беларуси есть множество талантливых артистов. Легко вспомнить Виталия Карпанова, Ларису Грибалёву, Макса Коржа, Владимира Пугача, Александра Солодуху, Алёну Ланскую и многих других.

Однако есть и белорусы, которые занимаются творческой деятельностью за рубежом. Давайте проверим, вы знали, что эти артисты родились в Беларуси?

Анжелика Агурбаш

Певица родилась 17 мая 1970 года в Минске. Почти до 30 лет она выступала в Беларуси. Сначала Анжелика была известна в качестве участницы ансамбля «Верасы», затем она занялась сольной деятельностью. Ближе к 2000-му году Агурбаш заметили в России, где певица и продолжила карьеру. Впрочем, Анжелика не забывает о родной стране. Исполнительница представляла Беларусь на «Евровидении» в 2005 году, а в 2015 году была ведущей «Славянского базара» в Витебске.

Редкие фото Анжелики Агурбаш 

Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/angelicaagurbash

Наталья Подольская

Наталья родилась 20 мая 1982 года в Могилёве. В детстве Подольская выиграла несколько музыкальных конкурсов. Во время учёбы в университете артистка тоже участвовала в различных проектах, включая «Славянский базар». Получив высшее образование, Наталья отправилась в Москву. В 2005 году певица представляла на «Евровидении» Россию. И хотя исполнительница не смогла победить, она увеличила число своих фанатов.

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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Дмитрий Шепелев

Телеведущий водился 25 января 1983 года в Минске. В детстве Дмитрий увлекался спортом, но уже в подростковом возрасте переключился на журналистику. После школы Шепелев начал учиться на факультете журналистики БГУ, совмещая это с работой на радио и телевидении. После окончания университета Дмитрий переехал работать сначала в Киев, потом – в Москву.

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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Елена Воробей

Актриса и пародистка родилась 5 июня 1967 года в Бресте. После окончания местного музыкального училища Елена поступила в Ленинградский театральный институт. Вскоре Воробей начала служить в театре, а также стала сниматься в программе «Аншлаг». Сейчас актриса живёт в Москве, выступает на сцене театра «Миллениум».

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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/vorobei_elena

Борис Моисеев

Артист родился 4 марта 1954 года в Могилёве. После окончания школы поступил в Минское хореографическое училище. Затем Моисеев работал танцором и хореографом-постановщиком в театрах Украины и Литвы. Позже Борис вместе с двумя девушками начал сотрудничать с Аллой Пугачёвой. В 1987 году трио занялось построением собственной карьеры, а несколько лет спустя Моисеев выпустил свою первую песню. В 2010 году артист перенёс инсульт и теперь редко появляется на публике.

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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Диана Арбенина

Певица родилась 8 июля 1974 года в Воложине. Вскоре после её рождения семья переехала в Россию. Арбенина окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В том же городе Диана познакомилась с Светланой Сургановой, и девушки решили основать группу «Ночные Снайперы». Сейчас Арбенина продолжает выступать со своей группой, а также воспитывает двоих детей.

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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/_diana_arbenina

Шура Би-2 и Лёва Би-2

Настоящие имена основателей рок-группы «Би-2» – Александр Уман и Егор Бортник. Шура Би-2 родился 3 февраля 1970 года в Бобруйске, Лёва Би-2 – 2 сентября 1972 года в Минске. Будущие музыканты познакомились в минской детской театральной студии, после закрытия которой они основали свою группу. Затем артисты переехали в Израиль, потом – в Австралию, далее – в Россию. Там их заметил Сергей Бодров, который взял песню «Полковнику никто не пишет» для фильма «Брат 2». Сейчас группа продолжает активно заниматься творчеством.

«Мы считались самой лузерской группой»: Большое интервью Би-2 о женщинах, алкоголе и кто пошёл на «Компромисс» 

Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/shurab2band

Екатерина Иванчикова

Певица родилась 18 августа 1987 года в городе Чаусы. Начала заниматься вокалом с 6 лет, а в подростковом возрасте задумалась о создании собственной музыкальной группы. После школы Иванчикова получила специальность филолога и журналиста в БГПУ им. М. Танка. В 2009 году основала группу IOWA и уже в следующем году отправилась в Санкт-Петербург. Екатерина продолжает строить карьеру певицы и в настоящее время.

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Вы можете удивиться. Девять артистов, которые родились в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa

И, конечно, мы не забыли про Александра Рыбака. Ранее мы собрали 32 фотографии музыканта во время его визитов в Беларусь – здесь подробнее.  

Люди в материале: Анжелика Агурбаш, Наталья Подольская, Дмитрий Шепелев, Елена Воробей, Борис Моисеев, Диана Арбенина, Шура Би-2, Лёва Би-2, Екатерина Иванчикова

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Никто не сомневается, что в Беларуси есть множество талантливых артистов. Легко вспомнить Виталия Карпанова, Ларису Грибалёву, Макса Коржа, Владимира Пугача,...
 
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