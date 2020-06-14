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Опрос: Путин и Навальный - самые вдохновляющие люди в России

14.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россиян больше всего вдохновляют президент Владимир Путин и политик Алексей Навальный, следует из опроса, проведенного "Левада-центром".

В исследовании, которое провели методом телефонного интервью в апреле этого года, респондентам задали открытый вопрос о том, кто из известных людей вдохновляет их своим примером и своей активной гражданской позицией. 8% респондентов назвали Путина, 4% - Навального. Третье место занял министр обороны Сергей Шойгу, им вдохновились 3% опрошенных. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 2%.

Как выяснилось, Навальный больше вдохновляет людей в средней возрастной группе 40-54 лет, где он даже обошел Путина (6% против 5%). В группе младше 25 лет и старше 55 лет президент, напротив, обошел Навального, набрав 9% и 11% соответственно. В возрастной группе 25-39 лет и Навальный, и Путин набрали по 6%.

В основном в качестве вдохновляющих людей россияне называли политиков и телеведущих, но также туда попадали и ведущие, спортсмены и артисты. Например, в группе до 25 лет по 2% набрали телеведущий Александр Гордон, юрист Екатерина Гордон, артист Никита Михалков и политик Геннадий Зюганов.

По 3% респондентов вдохновляются Жириновским в группах от 25 до 54 лет. А среди 40-54-летних респондентов по 2% набрали дипломат и видеоблогер Николай Платошкин, актер Константин Хабенский, предприниматель Михаил Ходорковский, политик Илья Яшин и политолог Сергей Михеев.

В числе людей, которые вдохновляют россиян своим примером, иногда упоминался Иосиф Сталин, говорится в результатах исследования. Его упоминали в 1% случаев в возрастных группах 25-39 лет и 55 лет и старше.

"Люди старшего возраста чаще вдохновляются официальными политиками и журналистами, которые часто появляются в телевизоре. В молодежной аудитории чувствуется влияние интернета и социальных сетей, при этом самые молодые явно меньше заинтересованы в политике", - говорится в релизе "Левада-центра".

В рамках исследования опросили 1608 человек, статистическая погрешность опроса не превышает 2,4%, говорится в сообщении "Левада-центра", сообщает ВВС.

 
 
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Россиян больше всего вдохновляют президент Владимир Путин и политик Алексей Навальный, следует из опроса, проведенного "Левада-центром".
 
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