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Прогноз погоды на 15 июня: грозы, дожди и до +29°C
Источник материала: ОНТ
Дожди, грозы и до +29°C ожидается в Беларуси 15 июня, передает
В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах – грозы и сильные дожди. Ветер – умеренный, при грозах – порывистый.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +10°C до +15°C, по востоку страны +16°C…+19°C. Температура воздуха днем +19°C …+25°C, в восточных районах столбик термометра достигнет +26°C…+29°C.
Фото БЕЛТА
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Дожди, грозы и до +29°C ожидается в Беларуси 15 июня, передает Белгидромет. В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны...
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