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У Неронского прошел обыск, а на Статкевича составлен новый протокол

14.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член инициативной группы Светланы Тихановской, Владимир Неронский («Слуцк для жизни») переведен в Минск, сообщается в телеграм-канале «Выборы. Беларусь». В его квартире прошел обыск.


Владимир Неронский


Что стало причиной перевода – пока неизвестно.

Напомним, Владимир Неронский был задержан вместе с Артемом Саковым и Александром Арановичем 6 мая в поселке Дружный Пуховичского района. 8 мая суд Могилева признал его виновным в организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 23.34 КоАП) и арестовал на 10 суток.

После этого его судили снова и снова, все это время он находится под арестом. 

Тем временем, на Николая Статкевича, который также находится под арестом, составлен новый протокол по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Его обвиняют в том, что он 8 мая разместил в телеграм-канале «STATREVICH» информацию о дате, времени и месте проведения массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома на его проведение.

«Подача в Центральную избирательную комиссию списков моей инициативной группы, групп кандидатов протеста состоится в четверг 14 мая. Сбор членов инициативных групп и всех, кто хочет честных выборов без луки – в 18.00 на пл. Независимости возле гостиницы «Минск», - написал Николай Статкевич.

Сам Статкевич был задержан еще 31 мая людьми в штатском, когда направлялся на пикет у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Член инициативной группы Светланы Тихановской, Владимир Неронский («Слуцк для жизни») переведен в Минск, сообщается в телеграм-канале «Выборы. Беларусь». В его...
 
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