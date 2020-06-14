ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

14.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возможность обсудить волнующие проблемы с представителями Администрации Президента на предстоящей неделе будет у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

В стране продолжается практика выездных приемов и прямых телефонных линий. Так, во вторник, 16 июня, граждан выслушает первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Встреча будет проходить в Слуцком райисполкоме с 10 часов.  

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

17 июня разобраться в наболевших вопросах помогут сразу в двух городах. В Островец выедет Андрей Кунцевич. Замглавы Администрации Президента сначала проведет прямую телефонную линию, а затем готов встретиться с жителями лично. Одновременно в Березовском райисполкоме начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык будет принимать звонки и заявителей.

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти. Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.

Люди в материале: Максим Рыженков, Андрей Кунцевич, Григорий Шлык

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Возможность обсудить волнующие проблемы с представителями Администрации Президента на предстоящей неделе будет у белорусов, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика