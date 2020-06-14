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Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возможность обсудить волнующие проблемы с представителями Администрации Президента на предстоящей неделе будет у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране продолжается практика выездных приемов и прямых телефонных линий. Так, во вторник, 16 июня, граждан выслушает первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Встреча будет проходить в Слуцком райисполкоме с 10 часов.
17 июня разобраться в наболевших вопросах помогут сразу в двух городах. В Островец выедет Андрей Кунцевич. Замглавы Администрации Президента сначала проведет прямую телефонную линию, а затем готов встретиться с жителями лично. Одновременно в Березовском райисполкоме начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык будет принимать звонки и заявителей.
Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти. Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.
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Новости Беларуси. Возможность обсудить волнующие проблемы с представителями Администрации Президента на предстоящей неделе будет у белорусов, сообщили в...
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