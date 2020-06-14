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Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США

14.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. США охватила новая волна протестов. На этот раз поводом стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, которого при задержании ранил полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США

Мужчина был нетрезв и уснул за рулем, перекрыв проезд другим автомобилям. При задержании он сопротивлялся: отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ полицейский открыл огонь.

В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США

Брукс попал в больницу и там скончался. Полицейского, проводившего задержание, уже уволили. А начальник полиции Атланты ушла в отставку.

Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США

На фоне этого инцидента активнее стали разворачиваться протесты против расизма и в Европе. Так, во французском Марселе участники акции жгли покрышки, закидывали стражей порядка камнями, бутылками и петардами. Подобная картина и в Лондоне. Там за мародерство, насилие и нападение на полицейских задержаны более 100 человек.

Люди в материале: Рейшард Брукс

 
 
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Новости США. США охватила новая волна протестов. На этот раз поводом стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, которого при задержании ранил...
 
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