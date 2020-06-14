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Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами

14.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы этим пушистым созданиям не занимать. Они могли бы даже сниматься в фильмах. Вот пять доказательств.

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Фото: reddit.com/user/wonkaass и кадр из фильма «Железный человек 2»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Фото: instagram.com/findinganimales и кадр из мультфильма «Мулан»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Фото: instagram.com/wildlifeisearth и кадр из фильма «Бэтмен: Начало»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Фото: instagram.com/figtree_squirrel и кадр из фильма «Люди Икс»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Фото: instagram.com/nuts_about_squirrels и кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Кстати, раньше мы рассказывали о том, каково иметь в качестве домашнего питомца белку. Вот чем занимается питомец в свободное время – здесь подробнее.

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Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы...
 
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