Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами

Источник материала: СТВ

Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы этим пушистым созданиям не занимать. Они могли бы даже сниматься в фильмах. Вот пять доказательств.



Фото: reddit.com/user/wonkaass и кадр из фильма «Железный человек 2»



Фото: instagram.com/findinganimales и кадр из мультфильма «Мулан»



Фото: instagram.com/wildlifeisearth и кадр из фильма «Бэтмен: Начало»



Фото: instagram.com/figtree_squirrel и кадр из фильма «Люди Икс»



Фото: instagram.com/nuts_about_squirrels и кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»