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Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Источник материала: СТВ
Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы этим пушистым созданиям не занимать. Они могли бы даже сниматься в фильмах. Вот пять доказательств.
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Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы...
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