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В пруду возле Дроздов 13 июня рыбу можно было собирать руками

14.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отдыхающие на Дроздах в районе ул. Тихой в субботу 13 июня заметили, что соседствующий с водоемом пруд опустел, а на дне осталась рыба. Чайкам – пир, а неравнодушной детворе – операция по спасению. Мальчишки руками собирали обитателей пруда, чтобы выпустить в воду. Подробности узнала корреспондент агентства «Минск-Новости» на обслуживающем предприятии.




– Данный объект – технологический пруд для временного накопления поверхностного дождевого стока. В Минске есть территории, куда нельзя проложить центральную ливневую канализацию. В таких местах строят пруды-накопители, где вода с улично-дорожной сети собирается, отстаивается, а затем с помощью насосов закачивается в городскую ливневку. В районе ул. Тихой расположен один из них. Когда объект строился, было заложено, что при выпадении осадков дается двое суток (если есть такой перерыв между дождями) на то, чтобы взвеси с дорог осели и вода очистилась, прежде, чем направлять ее в канализацию. Если дожди зачастили, воду из пруда-регулятора сливают не полностью, просто опустошают место для новых осадков. Сухую погоду, как была на уходящей неделе, используют для того, чтобы выкатать жидкость основательно для проведения регламентных работ: обслуживания насосного оборудования, очистки заградительных решеток, проверки состояния дна, стыков между плитами, которыми обложена чаша пруда, и др., – объясняет главный инженер предприятия «Горремливнесток» Алексей Фильченков.

Он добавляет, что с рыбой в этом пруду на предприятии столкнулись впервые. 

Объект сдавался в эксплуатацию примерно в 2008 г. В первые годы его использования что-то заметное для глаза вырасти там не успело. Теперь, спустя 12 лет здесь, как оказалось, живут довольно крупные особи. Впрочем, появление их на очистных сооружениях – обычное дело, особенно когда такой объект находится рядом с водохранилищем. Чайки, кряквы, лебеди, переносят на себе икру и таким образом зарыбляют пруды. Но главный инженер «Горремливнестока» подчеркивает: у них не рыбное хозяйство, у технического водоема совершенно другое предназначение, и задач по уходу за рыбой перед предприятием не стоит.

Сейчас в пруд в районе ул. Тихой вернулась вода: ночью был дождь с грозой. Если рыба успела погибнуть, она всплывет и работники «Горремливнестока» уберут ее с водной поверхности и утилизируют. В пищу «улов» из технического водоема непригоден, поскольку вырос он в грязной воде.
 
Теги: Минск
 
 
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Отдыхающие на Дроздах в районе ул. Тихой в субботу 13 июня заметили, что соседствующий с водоемом пруд опустел, а на дне осталась рыба. Чайкам – пир, а неравнодушной...
 
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