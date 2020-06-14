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В Беларуси устроили гонку на ускорение

14.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел закрытый Кубок страны по драг-рейсингу. Это гонка на классической дистанции в 402 метра. Количество участников ограничили из-за пандемии. Но на зрелищности заездов это не отразилось, сообщает «МИР 24» Полина Срибненко.

Эти машины только отдаленно напоминают своих собратьев по марке. От заводской сборки у многих остался разве что кузов. Для участников соревнования начинаются задолго до гоночного сезона. Сергей свой «понтиак» готовил к заездам всю зиму. И теперь, за два часа до старта, он уже на площадке. Не просто подкручивает гайки и проверяет фильтры – даже покрышки меняет на особые. «Эта машина заднеприводная, и у нее очень большой крутящий момент на любом диапазоне оборотов. Поэтому самое главное – зацепиться хорошо на старте. Для этого вот такие полуслики у меня есть и слегка модифицированная задняя подвеска, чтобы было больше прижимной силы именно на старте и машина прилипала к земле задней частью», – рассказал участник соревнований Сергей Анкуда.

На полигоне собрались 60 гонщиков. Желающих было больше, но из-за пандемии количество ограничили. Заезды провели в шести классах: передний, задний и полный привод, атмосферные моторы без турбин, дизельные моторы и анлим. В последней категории новичкам делать нечего: там самые «подготовленные» авто.

Ярослав над своей машиной «колдует» непрерывно. Называет ее конструктором для взрослых. Под капотом – больше тысячи лошадиных сил. Говорит, на обычном автомобиле таких эмоций во время гонки не испытаешь. «Когда у тебя машина мощная, ее на самом деле проблематично заставить 400 метров ехать по прямой. Ну и суть же – проехать эти 400 метров как можно быстрее. Вот кайф в отвоевывании этих секунд сначала, потом сотых секунд, потом уже тысячных секунд. Соответственно, ты машину дорабатываешь, применяешь какие-то свои мысли», – рассказал участник Ярослав Порохневич.

На первый взгляд кажется, что победит тот, кто быстрее нажмет на газ. Или у кого мотор мощнее. На одной трассе могут оказаться спортивная машина и с виду подержанная малолитражка. И не факт, что победит первая. Ведь 402 метра быстрее проедет тот, у кого сошлись тюнинг, мастерство и удача. Без нее далеко не уедешь. «Кардан оторвало. Мощность большая. Не выдержал. Досадно. Сезон только начался. И вот на одни заезд, и все», – сказал Сергей.

Это только открытие гоночного сезона. Организаторы надеются, что продолжение будет более массовым и международным. «Когда мы организовывали этот Кубок, у нас было очень много заявок из соседних стран. Люди готовят машины к драг-рейсингу и хотят посоревноваться. У нас на постсоветском пространстве слабо развита эта культура. И поэтому энтузиастов хватает, которые готовы приехать», – отметил организатор турнира Алексей Мартыновский.

В этот раз на трассе только рев мотора, без звуков поддержки болельщиков – по известной причине. Но любители автоспорта могли наблюдать за заездами в режиме онлайн.



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В республике прошел закрытый Кубок страны по драг-рейсингу – гонка на дистанции в 402 метра.
 
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