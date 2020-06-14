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На контроле госимущество и отдых и оздоровление детей

14.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На контроле госимущество и отдых и оздоровление детей

С целью предотвращения и выявления нарушений в части соблюдения законодательства о государственном имуществе в Комитете государственного контроля Гродненской области 15 июня с 9.00 до 13.00 будут работать телефоны «горячей линии» в г. Лида: 8 (0154) 64-65-03, 64-65-04, 64-65-02, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства о сдаче государственного имущества в аренду, его отчуждения и списания, ненадлежащего содержания и использования.

 

 

16 июня с 10.00 до 12.00 заместитель председателя Коми-тета государственного контроля Гродненской области Наталья Ивановна Кривицкая по телефону 8 (0152) 79-88-49 проведет «горячую линию» с жителями Гродненской области по вопросу обеспечения учреждениями образования безопасных и качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, недопущения фактов бесхозяйственности.

 
 
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С целью предотвращения и выявления нарушений в части соблюдения законодательства о государственном имуществе в Комитете государственного контроля Гродненской...
 
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