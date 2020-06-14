Рыбак попал в реанимацию после столкновения с краном в Гомеле

Источник материала: ОНТ

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Мужчина попал в реанимацию в Гомеле после того, как его лодка столкнулась с плавучим краном на реке Сож, передает пресс-служба МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения 14 июня около 10 часов утра. Сообщалось, что на реке Сож произошло столкновение плавучего крана и рыбацкой лодки.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из воду двух мужчин, одного из которых госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии. Второй мужчина не пострадал. Лодка, в которой находились рыбаки, затонула.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства столкновения.

Фото: МЧС

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