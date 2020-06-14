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Рыбак попал в реанимацию после столкновения с краном в Гомеле
Источник материала: ОНТГомеле" class="one-news__figure-img">
Мужчина попал в реанимацию в Гомеле после того, как его лодка столкнулась с плавучим краном на реке Сож,
Сообщение об инциденте поступило в службу спасения 14 июня около 10 часов утра. Сообщалось, что на реке Сож произошло столкновение плавучего крана и рыбацкой лодки.
Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из воду двух мужчин, одного из которых госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии. Второй мужчина не пострадал. Лодка, в которой находились рыбаки, затонула.
В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства столкновения.
Фото: МЧС
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Мужчина попал в реанимацию в Гомеле после того, как его лодка столкнулась с плавучим краном на реке Сож, передает пресс-служба МЧС. Сообщение об инциденте...
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