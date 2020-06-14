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Фёдор Карпенко: за 2019 год было максимальное количество донаций цельной крови, плазмы и тромбоцитов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Донорская кровь используется для проведения сложных операций, лечения раненых в чрезвычайных ситуациях и для спасения жизни матерей и новорожденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в Беларуси около 100 тысяч доноров. При этом число постоянно растет: за последние четыре года их количество увеличилось на 15 %. Каждый день своей кровью делятся около 2 тысяч человек по всей стране.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Вот это всё – это огромное движение, которое позволяет работать всей системе нашей здравоохранения.
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Фёдор Карпенко: за 2019 год было максимальное количество донаций цельной крови, плазмы и тромбоцитов
Новости Беларуси. Донорская кровь используется для проведения сложных операций, лечения раненых в чрезвычайных ситуациях и для спасения жизни матерей и...
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