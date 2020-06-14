Романчук: Беларусь ежегодно теряет $105 млрд., а глава страны штурмует заготовку кормов, уборку мусора, котельные и освоение брошенных деревень

«Качество и ещё раз качество» - напомнил глава страны труженикам серпа-пожирателям государственного бюджета.





Ещё А. Лукашенко потребовал решить проблему сбора и переработки бытового мусора. В ближайшие 2 – 3 года. 26 лет не хватило. Оказывается, что это - важное направление, почти фронт. «Придётся эту высоту брать штурмом» - заявил главнокомандующий. Мусорный фронт вслед за превращением большинства белорусских ценных бумаг в мусорные открылся.





Президент приказал превратить свалки в источники сырья для промышленности. Создать за счёт мусора новые рабочие места, которые наглый частный сектор разрушил чуть ли не по политическим мотивам. «Очень сильно придётся этим заниматься» - озвучит поведенческий фьючерс Александр Григорьевич. Вот наш ответ IV промышленной революции: свалки встроим в цепочки для производства товаров продвинутыми роботами и на 3D-принтерах.





Глава страны показали очередной набор прорывной, должно быть, высокотехнологической техники. На этот раз оборудование для котельных.





Облегчение труда кочегаров – почётный долг правительства в 2020-ых. Чтобы можно было сжигать местные виды топлива (торф, щепа, опилки). И ещё техника для ЖКХ. Без неё, оказывается, «нечего разговаривать о порядке в ЖКХ». Будет техника – будет порядок – будут довольны люди – будет доверие к власти – будет политическая стабильность, т. е. неизменность и незыблемость руководителя. По мнению А. Лукашенко ЖКХ – это приоритет № 1 для местной власти. Ещё нужно наладить работу службы 115, скорой помощи в сфере ЖКХ.





Глава страны обратил внимание на важность приобретения участков земли в деревнях, отдалённых хуторах. «Заплатил деньги – получил документ на владение землёй». Звучит почти как частная собственность на землю. Разве что в брошенных деревнях и хуторах, потому что глава страны продолжает отказывать беларусам в праве владеть своей землёй на всей территории страны.





А. Лукашенко похвалил чиновников за быструю организацию производства пеллет, но тут же обломал конкуренцию. Мол, если на европейском рынке будет конкурировать друг с другом, то цену собьём, в минус уйдём по рентабельности. «Возьмите в одни руки реализацию продукции». Примерно так было с сахарной мафией, с цементными заводами. Сверхцентрализация – это монополия а она работает не на страну, а на карманы VIP-номенклатурно-коммерческих и силовых начальников.





А. Лукашенко остаётся в старой, абрыдлой, тупиковой повестке дня. Страновой стратегией здесь и не пахнет. Его правительство и вертикаль во главе с генералами нервно ищут кредиты, чтобы хоть временно закрыть дыры. А в это время нститут экономики и мира (Institute for Economics and Peace) огорошил нас далёким 94-м место Беларуси (из 163 стран) в глобальном Индексе миролюбия-2020. Самыми миролюбивыми стали Исландия (1-ое место с результатом 1,078 баллов по шкале от «1» до «5» (никакого мира), Новая Зеландия (2-ое место, 1,198), Португалия (3-ое, 1,247), Австрия (4-ое, 1,275), Дания (5-ое, 1,283 баллов). Индекс основан на 23 показателях, при помощи которых оценивается 1) внутренние и внешние конфликты страны, 2) уровень гармонии или разобщённости в стране, безопасность в широком определении, 3) милитаризация страны. Беларусь получила 2,111 баллов. Наши соседи по индексу – Ангола, Тунис, Кыргызстан, Габон, Грузия, Бангладеш, Лесото, Армения и Мозамбик.





Далёкое место Беларуси по данному показателю ставит крест на внешнеполитических амбициях стать авторитетным миротворцем, гарантом стабильности. Оказывается не такая уж стабильная наша хвалёная стабильность. Не получаем мы страновые дивиденды от мира и миролюбивой политики. Речь идёт, в том числе, об экономике и материальном благополучии. Эксперты посчитали, что из-за насилия в мире, в том числе внутри стран, мировая экономика несёт потери в $14,5 трлн. (10,6% мирового ВВП) по паритету покупательной способности или $1909 на душу населения. Получается, потери Беларуси из-за разных форм конфликтности, враждебности, разобщённости составляют более $17,9 млрд. по ппс. Это 10,3% ВВП Беларуси по ппс.





Добавим к этой цифре издержки от коррупции ~35% ВВП (~$60,8 млрд. по ппс), регуляторные издержки (лицензирование, квотирование, сертификация, ценовое регулирование, разрешительная система, проверки налоговое администрирование) в ~15% ВВП ($26 млрд. по ппс). Получается, что из-за существующей системы государственного управления, из-за модели Совок/Госплан, разгула государственных монополий и олигополий, а также блокировки политической конкуренции, как механизма улучшить качество и эффективность Государства, ежегодные издержки только по трём статьям (миролюбие, коррупция, регуляторная нагрузка) составляют ~$105 млрд. по ппс. или 60,5% ВВП по ппс.





Получается, что Беларусь вполне реально могла бы по рыночному обменному курсу сделать ВВП в $100 млрд. к 2025году, если бы отказалась от модели Совок/Госплан, удушающей, доминирующей роли Государства в экономике, а также радикально упростила бы налоговую, регуляторную политики в режиме настоящего правового государства. В таком режиме не шьют уголовные дела бизнесменам, менеджерам и предпринимателям только за то, что они осмелились выразить свою политическую, гражданскую позицию – отличную от точки зрения главы государства. Значит, растаптывая слабые ростки политического, гражданского плюрализма, сам А. Лукашенко ставит крест на выполнении поставленной самим собой задачи – обеспечить рост белорусской экономики до $100 млрд. в 2025 году.