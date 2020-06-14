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Ученые: собака может улучшить навыки общения у детей с аутизмом

14.06.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые: собака может улучшить навыки общения у детей с аутизмом

Исследователи из Университета Миссури (США) опубликовали статью, согласно которой канистерапия (терапия собаками) может помочь детям с аутизмом в улучшении социальных навыков.

Люди с аутизмом склонны испытывать трудности в общении. Предыдущие исследования доказали, что общения с собаками или другими животными может помочь детям с аутизмом чувствовать себя комфортно, раскрепоститься при разговоре с другими людьми.

В новом исследовании сравнивается, какие методы  помогают детям-аутистам чувствовать себя лучше и активнее разговаривать во время приема у терапевта. Одни дети приходили к врачу со своей любимой игрушкой, другие проходили занятие с терапевтической собакой.

Ученые отметили, что часть детей общалась с терапевтом охотнее, если рядом была собака. При этом исследователи обратили внимание, что канистерапия лишь улучшает социальные навыки детей с аутизмом, но ее нельзя использовать как общий подход в лечении.

Авторы работы советуют обсудить возможность использования канистерапии с врачом.

Как правило, детям с аутизмом свойственны более высокие показатели депрессии и тревоги. Терапия собаками может помочь в уменьшении стресса и подтолкнуть ребенка к более успешной социализации.

Поглаживание собаки и игры могут повысить уровень окситоцина – этот гормон также высвобождается, когда вы обнимаете любимого человека. Детям с аутизмом такие эмоции пойдут на пользу.

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Исследователи из Университета Миссури (США) опубликовали статью, согласно которой канистерапия (терапия собаками) может помочь детям с аутизмом в улучшении...
 
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