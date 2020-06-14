Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о показаниях против Виктора Бабарико

Источник материала: Ежедневник

Наталья Эйсмонт. Фото: belros.tv

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК Виктором Бабарико.

Он назвал прошедшие в банке 12 июня обыски рейдерским захватом.

Эйсмонт отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены «по серьезным статьям» — о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и неуплате налогов в особо крупном размере, пишет TUT.BY .

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него», — сообщила Эйсмонт РБК. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.

О задержаниях стало известно 12 июня. Виктор Бабарико связал их со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Беларуси, которые состоятся 9 августа. «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — сказал он РБК. По его словам, задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

«Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того — оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — заявила РБК Эйсмонт.

Президент Александр Лукашенко также комментировал расследование в отношении деятельности сотрудников Белгазпромбанка. 12 июня он рассказал, что расследование велось с 2016 года, а сейчас оно активизировалось, так как была получена необходимая информация от зарубежных партнеров. Бабарико президент назвал «негодяем», а его выдвижение в президенты связал с расследованием. «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», — заявил Лукашенко.