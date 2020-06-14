Названа возможная цена PlayStation 5

Источник материала: Tut.by

Недавно Sony представила игровую приставку следующего поколения — PlayStation 5. Впрочем, о цене девайса в компании умолчали. Но в Сети появился скриншот от французского подразделения Amazon, раскрывающий стоимость приставки. Об этом сообщает play-experience.com .





Информацию с Amazon удалили, но энтузиасты успели зафиксировать ее. Обычную версию консоли (с дисководом) якобы собираются продавать за 499 евро. Старт продаж — 20 ноября. Издание утверждает, что это достаточно сильно похоже на правду. Двадцатое число — это пятница. Кроме того, через неделю после этой даты стартует «черная пятница» со скидками. Предполагаемая цена цифровой версии PS5 без дисковода составляет 399 евро.

Ранее британское подразделение Amazon также заранее опубликовало цену PS5. Тогда говорилось о 599 фунтах. С учетом курсовой разницы такое вполне возможно, хотя позже представители магазина заявили об ошибке. Bloomberg предполагает, что в США за консоль будут просить от 499 до 549 долларов.

Напомним: PS5 выполнена в пластиковом корпусе белого и черного цветов, может устанавливаться вертикально и горизонтально и дополняется контроллером DualSense с усовершенствованной технологией тактильной отдачи. Во время анонса Sony показала более 20 игр, которые готовятся для PS5, в том числе продолжения знаменитых Horizon и Spider-Man. Но не все проекты станут доступны сразу же с поступлением PS5 в продажу.

Ниже — цены популярных игровых приставок: