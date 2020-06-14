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Названа возможная цена PlayStation 5
Источник материала: Tut.by
Недавно Sony
Информацию с Amazon удалили, но энтузиасты успели зафиксировать ее. Обычную версию консоли (с дисководом) якобы собираются продавать за 499 евро. Старт продаж — 20 ноября. Издание утверждает, что это достаточно сильно похоже на правду. Двадцатое число — это пятница. Кроме того, через неделю после этой даты стартует «черная пятница» со скидками. Предполагаемая цена цифровой версии PS5 без дисковода составляет 399 евро.
Ранее британское подразделение Amazon также заранее
Напомним: PS5 выполнена в пластиковом корпусе белого и черного цветов, может устанавливаться вертикально и горизонтально и дополняется контроллером DualSense с усовершенствованной технологией тактильной отдачи. Во время анонса Sony показала более 20 игр, которые готовятся для PS5, в том числе продолжения знаменитых Horizon и Spider-Man. Но не все проекты станут доступны сразу же с поступлением PS5 в продажу.
Ниже — цены популярных игровых приставок:
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Устройство якобы выйдет в продажу 20 ноября.
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