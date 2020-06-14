Новая волна протестов вспыхнула в США после очередного полицейского задержания темнокожего

Источник материала: ОНТ

Америка и Европа полыхают в протестах. Митинги с новой силой стартовали в Атланте, где после очередного полицейского задержания темнокожего разразился скандал.

Мужчина оказал сопротивление, офицеры применили оружие. На улицах начались массовые беспорядки. Манифестанты перекрыли крупную автотрассу штата и подожгли один из ресторанов, в ответ войска применили слезоточивый газ. Начались беспорядки несколько недель назад в Минниаполисе. Тогда полицейских тоже обвинили в «превышении полномочий». Люди вышли на улицы, этим воспользовались анархистские силы – как результат: грабежи, поджоги, уличные драки в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Вашингтоне, Иллинойсе. На время в некоторых городах пришлось вводить комендантский час. Еще жестче отреагировала Европа. Там тоже все началось с требования пересмотреть расследование аналогичных задержаний. Сейчас страдает Лондон и Париж, где начались столкновения с полицией. А накануне во французской столице бастовали уже сами полицейские: они требовали показать, как мягко задерживать преступников, если они сопротивляются.

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