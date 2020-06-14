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В Пулково два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе
Источник материала: СТВ
Новости России. 14 июня примерно в 12:50 в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолёта.
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Предварительно, одно воздушное судно задело крылом хвостовую часть другого. Разлива топлива не зафиксировано.
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Новости России. 14 июня примерно в 12:50 в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолёта. Как сообщает РИА Новости, происшествие...
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