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В Пулково два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе

14.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 14 июня примерно в 12:50 в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолёта.

Как сообщает РИА Новости, происшествие случилось во время руления на взлётно-посадочной полосе. Уточняется, что столкнулись самолёты рейсами Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград. Аэропорт работает в штатном режиме, все детали случившегося выясняются.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, в Airbus 320 (Авиакомпания S7) находились 44 пассажира, в Airbus 320 («Уральские авиалинии») – 50 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Предварительно, одно воздушное судно задело крылом хвостовую часть другого. Разлива топлива не зафиксировано.

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Новости России. 14 июня примерно в 12:50 в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолёта. Как сообщает РИА Новости, происшествие...
 
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