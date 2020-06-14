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Руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приёмы и прямые телефонные линии
Источник материала: ОНТ
Дороги, капитальные ремонты, движение транспорта. Руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приёмы и прямые телефонные линии.
Во вторник, 16 июня, в Слуцком райисполкоме поможет разобраться в наболевших вопросах первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. 17 июня, в среду, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич в Островецком райисполкоме встретиться с местными жителями и ответит на телефонных звонки граждан. В это же время по телефону и лично в Березовском райисполкоме людей выслушает начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Президента – Григорий Шлык.
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Дороги, капитальные ремонты, движение транспорта. Руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приёмы и прямые телефонные линии. Во...
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