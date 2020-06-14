«Барселона» на выезде разгромила «Мальорку»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании вся борьба еще впереди. Вынужденный перерыв, похоже, пошел на пользу «Барселоне». Лидер первенства на выезде разгромил «Мальорку».

Итоговый счет поединка – 4:0. Порадовал болельщиков и лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси. Он выдал великолепный матч – сделал две голевые передачи, а уже в компенсированное время установил окончательный счет встречи. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который свою игру проведет сегодня. До окончания чемпионата Испании остается еще 10 туров, и все самое интересное еще впереди.

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