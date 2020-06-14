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«Барселона» на выезде разгромила «Мальорку»

14.06.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Барселона» на выезде разгромила «Мальорку»

В чемпионате Испании вся борьба еще впереди. Вынужденный перерыв, похоже, пошел на пользу «Барселоне». Лидер первенства на выезде разгромил «Мальорку».

Итоговый счет поединка – 4:0. Порадовал болельщиков и лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси. Он выдал великолепный матч – сделал две голевые передачи, а уже в компенсированное время установил окончательный счет встречи.  «Барселона» возглавляет турнирную таблицу. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал»,  который свою игру проведет сегодня. До окончания чемпионата Испании остается еще 10 туров, и все самое интересное еще впереди.  

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В чемпионате Испании вся борьба еще впереди. Вынужденный перерыв, похоже, пошел на пользу «Барселоне». Лидер первенства на выезде разгромил «Мальорку». Итоговый...
 
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