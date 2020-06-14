Подполковника российской полиции Андрея Новикова обвинили в организации беспорядков в Беларуси

правозащитный сайт «Витебская весна» , господину Новикову предъявлено обвинение по сатье 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Как сообщает, господину Новикову предъявлено обвинение по сатье 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.





Андрея Новикова, который является волонтером инициативной группы Светланы Тихоновской, задержали 6 июня в деревне Прусы Поставского района, где он поселился выйдя в отставку. Изначально его отвезли в Поставы для составления протокола по статье 23.34 КоАП. Но потом стало известно, что волонтера перевезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске





9 июня по сведениям того же сайта провели обыск. После этого стало известно, что с 11 июня Новикова перевели в следственном изоляторе №1 на Володарке.





Андрей Новиков в форме подполковника МВД РФ. Фото из профиля в соцсетях





Отставной подполковник российской полиции Андрей Новиков уроженец Воропаево Поставского района, однако в 1990-х поступил на службу в милицию в РФ. Там он дослужился до звания подполковника и должности командира батальона патрульно-постовой службы, также исполнял обязанности замначальника УВД Уссурийска. Дважды побывал в боевых командировках на Кавказе.













Андрей Новиков (справа) во время командировки в Чечню. Фото из профиля в соцсетях





Впервые в поле зрения своих белорусских коллег Новиков попал в мае этого года, когда был задержан за съёмку в ролике блогера Тиханоского. Бывшего полицейского обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и подвергли административному наказанию.