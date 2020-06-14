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В США в снесенной статуе главы Конфедерации нашли бутылку бурбона 1936 года

14.06.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США в снесенной статуе главы Конфедерации нашли бутылку бурбона 1936 года

Рабочие, занимавшиеся демонтажем статуи президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, стоявшей напротив капитолия в штате Кентукки, обнаружили внутри снесенного монумента бутылку бурбона, спрятанную там в 1936 году. Об этом сообщает New York Post.

Решение о демонтаже памятника было принято комиссией по исторической собственности штата после того, как по всей стране начался стихийный снос памятников военным и политическим деятелям американского Юга времен Гражданской войны. К примеру, еще одну статую Джефферсона Дэвиса снесли в городе Ричмонд (штат Виргиния), бывшем когда-то столицей Конфедерации. 

Когда же рабочие принялись за демонтаж статуи, внутри была обнаружена бутылка бурбона Glenmore Kentucky, а также выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года – именно в этот день была установлена статуя. 

Напомним, Джефферсон Дэвис был первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки – союза южных штатов, отколовшихся от США в 1861 году. Вспыхнувшая после этого Гражданская война 1861-1865 гг. завершилась победой серверных штатов, восстановлением США в прежних границах и отменой рабства на всей территории страны.

Фото: REUTERS / Bryan Woolston

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Рабочие, занимавшиеся демонтажем статуи президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, стоявшей напротив капитолия в штате Кентукки, обнаружили...
 
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