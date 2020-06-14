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Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

14.06.2020 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главная цель приезда Президента в Полоцк – большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь речь идет о качестве жизни каждого из нас.

Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

И вот еще один акцент: «Мы должны помочь» – такой посыл белорусам и в первую очередь чиновникам на местах стал главным тезисом масштабного совещания.

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

Да, в жилищно-коммунальном хозяйстве уже навели порядок с тарифами, повысили надежность инженерных сетей. Сферу серьезно реформируют уже три года. Но ведь ЖКХ – это наш быт. Каждодневный. Та сфера, где вопросы возникают постоянно.

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

И белорусы, разумеется, рассчитывают на помощь. Каждый пятый в своем обращении указывает на очередную болевую точку на карте ЖКХ. Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и по возможности устранить недостатки в этой сфере.

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь.

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Новости Беларуси. Главная цель приезда Президента в Полоцк – большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь речь идет о...
 
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