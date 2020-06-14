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Трёхкомнатная квартира за 35-105 рублей. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жильё

14.06.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В продолжение темы развития регионов – квартирный вопрос. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трёхкомнатная квартира за 35-105 рублей. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жильё

Президент одобрил подходы правительства в этом вопросе. Такая задача будет одной из ключевых в ближайшей пятилетке в работе правительства. При этом глава государства акцентировал внимание, что арендное жилье необходимо строить активнее.

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

Без решения этого вопроса невозможно вдохнуть новую жизнь в наши малые города. Без врачей и учителей, без создания для них условий развитие регионов под большим вопросом. И это касается всей страны.

Трёхкомнатная квартира за 35-105 рублей. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жильё

Итак, чтобы получить право на арендное жилье, нужно выполнить два условия – контракт на пять лет и заинтересованность в вас как в специалисте в конкретном агрогородке или райцентре.

Кто может рассчитывать на арендное жильё и можно ли будет его приватизировать? Рассказывает Александр Авраменко

Для понимания: прямо сейчас по стране взять жилье в аренду хотят около 5000 человек, тех самых бюджетников: врачей, учителей, тренеров спортивных школ. И вот теперь для них действуют льготные тарифы.

Трёхкомнатная квартира за 35-105 рублей. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жильё

На цифрах это выглядит так: арендная «однушка» в Минске стоит от 82 до 244 рублей. Цена не фиксирована и зависит от района, а также от качества самого жилья. Так вот в этом случае бюджетникам оно обойдется в 16-49 рублей. Еще раз: 82 и 16 рублей, 244 и 49. Почувствуйте разницу. Трехкомнатная квартира в аренду будет чуть дороже, но тоже некритично: 35-105 рублей. 105, а не 572, как рыночная цена. Но это Минск – столица. В регионах цены еще привлекательнее – можно платить за аренду жилья менее 10 рублей. Уточним: в эту сумму не входит коммуналка, только аренда.

Трёхкомнатная квартира за 35-105 рублей. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жильё

И вот этот опыт апробировали в системе Минздрава. Там за пять лет уровень закрепляемости молодых специалистов вырос с 70 до 84 % именно благодаря возможности брать жилье в аренду. Теперь этим активнее смогут пользоваться не только врачи.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В продолжение темы развития регионов – квартирный вопрос. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье, сообщили в программе...
 
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