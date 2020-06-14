Мнение: «Буржуи, дорогие, вы только держитесь»

— За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч или 800 тысяч. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, — поделился глава государства подробностями набирающего дела Белгазпромбанка и его экс-главы, ныне претендента на пост президента Виктора Бабарико.





Перечень «принесенного», видимо, должен впечатлить доверчивых белорусов, особенно в сочетании с заверением, что «они уже вчера вечером все рассказали».





Что именно рассказали задержанные сотрудники банка и знакомые потенциального кандидата на пост президента, пока неизвестно. ДФР «возбудился» по ч. 2 ст. 243, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, и по ч. 2 ст. 235, легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. История про то, как банк из первой пятерки годами совершал преступления на глазах у КГК, банковского надзора и грозных российских «мам», пока слишком туманна, но интересно другое.





В очередной раз претензии к потенциальным преступникам сперва озвучиваются в виде перечня имущества, которое само по себе вроде никакого состава не образует.





— Откуда собственность на Кипре, как при нищей стране и такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам, — возмущается Александр Лукашенко.





Откуда? «Оттуда», — как мог бы ловко ответить экс-глава МВД. Купил. Подарили. Тетка в наследство оставила. Оттуда, откуда и Tesla, — в лизинг взял (да-да, по иронии судьбы Tesla есть у двух претендентов на президентский пост, по словам одного, машину ему подарил Илон Маск, второй рассказал, что купил машину в лизинг). Ну и так далее.





Но не только экс-банкиру приходится переживать верховную ревизию своего имущества.





Вот и 81-летняя жительница Гродно Галина Филипповна Андрейчик после встречи с блогером Сергеем Тихановским в областном центре неожиданно стала «звездой» стримов. Александр Лукашенко прошелся по ней так: «Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. «Лукашенко плохой» — а сами живут во дворцах! Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?» — возмущался президент.





Про «особняки» доцента, в прошлом — преподавательницы вуза и ее семьи пришлось рассказать подробно. Причем не только «нечестным» СМИ, но и программе «Панорама», где вышел сюжет, включавший съемку владений Галины Филипповны с дрона.





Пройдясь по «богатым» белорусам, глава сударства обратился к белорусам победнее. С советом. Чтобы они «не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую „будку“, как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти». Не знаю, в каком «народе» называют жилье свое и своих стариков «будкой». Даже фамильный дачный сарай (12 кв м, 1989 год постройки на участке в 4 сотки) всегда называли «домиком», пока там оставались ночевать. Потому что он — наш, а мы — люди.





Судя по комментариям, многие белорусы тоже обиделись. Может, мы из «нищей страны», и Tesla не у всех, и кредит за «будку» еще гасить и гасить, но это как у Д’Артаньяна: «Я явился в Париж с тремя экю в кармане, и вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелился сказать, что я не могу купить Лувр!»





Спасая народ от наглых богатеев, глава государства поручил совместно с генпрокурором, Комитетом госконтроля и другими бдительными структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей. «Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют, — возмутился Лукашенко, рассказывая, как частный бизнес якобы заставляет под угрозой увольнения подписываться за выдвижение альтернативных кандидатов.





Интересно, что о заблуждениях в отношении роли госпредприятий на рынке труда ИПМ писал как раз на прошедшей неделе. Имидж «ангела-хранителя» работников всегда был на руку противникам приватизации и сторонникам поддержки нежизнеспособных госпредприятий: аргументы вроде «частник людей выбросит на улицу» или «закрыть предприятие — это ж людей увольнять надо!» жили долго, но рискуют умереть в один день.





По данным ИПМ, за последние семь лет «чемпионом» по скорости «выбрасывания людей на улицу» были именно госпредприятия. Они же тормозили выполнение зарплатных обещаний. В частном секторе темпы ее роста были почти вдвое выше, чем на госпредприятиях, так частный сектор при этом еще и занятость наращивал. Зарплата на госпредприятиях росла за счет того, что тот же фонд оплаты труда делили на все меньшее число работников, а в частном секторе — за счет роста производительности труда. А производительность частных компаний за последние семь лет росла почти вдвое (!) быстрее, чем госпредприятий.





Так что госсектор — давно не предел мечтаний на рынке труда. Многие белорусы уже мечтают о «пузатом буржуе», который и сам умеет зарабатывать, и подчиненным дает. И ставит нормальные рабочие цели. Выполнил — получи премии, бонусы. Нет? Можно и место потерять, факт. А где нельзя? Уверенность в завтрашнем дне, вернее, ее отсутствие, — та цена, которую мы заплатили за глобализацию и очередную технологическую революцию. Не COVID так роботы отнимают рабочие места и переформатируют рынок труда.





Нельзя же всерьез верить, что сотрудники госпредприятий защищены от этих катаклизмов волшебным государственным зонтиком. Что 15,6 тысяч работников МАЗа (среднесписочная численность на начало года, минус 669 человек за год) обрели твердую почву под ногами, когда их завод, последние пять лет генерировавший убытки, по итогам 2019 года вышел в плюс. Чистая прибыль 33 тысячи рублей после нескольких лет многомиллионных убытков — слабый повод для радости.





А буржуй хотя бы не станет проверять, не читаешь ли ты новости с рабочего компьютера или не зашел ли незаконно в какой-то онлайн магазин в оплаченное нанимателем рабочее время — буржую до этого дела нет, лишь бы работа работалась.





А вот государство в лице прокуратуры нам давеча строго напомнило, что работники, являющиеся должностными лицами, и лица, приравненные к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абзацем 5 части 1 статьи 37 закона о борьбе с коррупцией…





Буржуи, дорогие, вы только держитесь. Лучше ваши острова, особняки и Tesla, чем претензии прокуратуры за распечатанную на государственном принтере личную бумажку. А там и праздные мечты мечтать сидя на казенном стуле запретят.