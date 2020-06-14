Клубничная столица разрастается, цены снижаются

Подтягиваются россияне





Здесь скупщики из России замечены второй день, берут отборную ягоду, торгуются. На номерах значится регион 32, а это Брянская область. О том, как провозят товар через границу, говорят, что очень просто, но в подробности не вдаются.





От 50 копеек до пяти рублей

Вот такой ценовой диапазон на красное золото в разгар субботнего дня.





На моих глазах женщина предложила маленькую ягоду.

— Маленькую принимаем по 50 копеек.





— А вы внимательнее присмотритесь, — не сдавалась продавщица.





— Ну да, за такую можно и рубль дать.





А вообще цены здесь пляшут не по часам, а по минутам. Это уж как кому повезёт.





Наплыв авто продолжает возрастать. Сегодня было около двадцати автомобилей скупщиков, а вместе с продавцами — более трёх десятков.





Не только клубника…





Возле одного из микроавтобусов заметил мешки с морковью, а в салоне ящики с помидорами.





— У нас ещё и лук есть, — сказал парень, который всем этим торговал и одновременно закупал клубнику. – Он по 45 копеек за кг. Морковь по 40 копеек. Помидоры красные по 2,5 рубля, розовые – по 3,5, жёлтые – по 4,5. Всё это, если тут не продадим, повезём в Браслав вместе с клубникой.





Торговые ряды на «пятачке» у трассы М10, возле кафе «Спадарожнiк», предлагают молодой картофель по 1,5 рубля мелкий и по 2,5 более крупный, огурцы стоят 2 рубля за кг.





На клубнику здесь, у трассы М10, стойко держат цену вплоть до пяти рублей за литровую банку с верхушкой.





Клубника – двигатель торговли

Райпо выставило во Дворце аж три палатки. Со слов продавцов, самый ходовой товар – прохладительные напитки, мороженое, колбасные изделия, да и другие товары.





— В первый день работы павильона выручка составила 750 рублей. Сегодня в течение первой половины дня – 440 рублей, думаю, к концу дня эта цифра как минимум удвоится, — сообщила корреспонденту МП продавец Ольга Коваль, которая в клубничный сезон торгует здесь бессменно на протяжении более 20-ти лет.





Она не видит большой разницы в покупательской активности людей в разрезе лет.





— Раньше денег было больше, а товара меньше, теперь же товара намного больше, да денег меньше, — поведала Ольга Ивановна, подчеркнув также, что раньше спиртного покупали больше.