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Восемь человек погибли в результате схода оползня в Непале
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере восемь человек погибли в результате схождения оползней на западе Непала, еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом
По словам начальника местного управления полиции, три тела были обнаружены после того, как в субботу оползень разрушил два жилых дома. Остальные тела были обнаружены в воскресенье. Сами жилые дома оказались полностью засыпаны землей и камнями.
Сообщается, что полиция и спасатели продолжают проведение поисково-спасательных организаций, так как под завалами может находится еще один человек.
Сами оползни стали результатом проливных дождей. Отмечается, что в настоящее время непогода уже минула и не должна помешать проведению поисково-спасательной операции.
Фото: Ekrem Canli
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По меньшей мере восемь человек погибли в результате схождения оползней на западе Непала, еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает ТАСС со...
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