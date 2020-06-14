Восемь человек погибли в результате схода оползня в Непале

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере восемь человек погибли в результате схождения оползней на западе Непала, еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства «Синьхуа».

По словам начальника местного управления полиции, три тела были обнаружены после того, как в субботу оползень разрушил два жилых дома. Остальные тела были обнаружены в воскресенье. Сами жилые дома оказались полностью засыпаны землей и камнями.

Сообщается, что полиция и спасатели продолжают проведение поисково-спасательных организаций, так как под завалами может находится еще один человек.

Сами оползни стали результатом проливных дождей. Отмечается, что в настоящее время непогода уже минула и не должна помешать проведению поисково-спасательной операции.

Фото: Ekrem Canli

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