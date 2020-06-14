ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

14.06.2020 20:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Бывших детей не бывает». Наш корреспондент Кристина Федорович снова взялась за сложную и резонансную тему. На примере конкретных семей, судеб белорусов, в которых сплелись любовь, вражда и вечный бой. Когда в качестве оружия – ребенок как разменная монета.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

И где та грань между корыстью и материнскими и отцовскими чувствами? И как теперь родители будут разбираться в своих отношениях после вступления в силу новшеств при расчете алиментов? Они вводятся в Беларуси уже с июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

В 2019 году в органах принудительного исполнения насчитывалось более 2 миллионов исполнительных производств, из которых 44,5 тысяч – о взыскании алиментов. Получается, в среднем более 120 человек ежедневно обращаются в ОПИ с просьбой взыскать алименты принудительно. И здесь самое время сказать о том, насколько далеко шагнул прогресс.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

Разберемся конкретно в суммах. Если речь о трудоспособных родителях, то минимальный размер алиментов на одного ребенка – 50 % бюджета прожиточного минимума, 75 % – на двоих и 100 % – на троих и более детей.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

Если же мы отталкиваемся от дохода, то на одного ребенка это будет 25 %, на двоих – 33 %, на троих и более – не менее 50 % от зарплаты.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

А сейчас об изменениях. Отныне, если неплательщик не работал в период накопления долга, с 1 июля он обязан выплатить на одного ребенка 50 %, на двух детей – 100 %, на трех и более – 150 % бюджета прожиточного минимума: 123,39 копеек, 246,78 копеек и 370,17 соответственно.

Если должник так и не выходит на связь, тогда к нему направляются судебные исполнители. И меры могут быть разными.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

Читайте также:

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

На двоих – пятеро детей. Белоруски вышли замуж за братьев, а те уехали из страны и не платят алименты

Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Дабы не было беды, с 1 июля в силу вступит еще одно новшество. При разводе супругам в обязательном порядке будут предлагать примириться с помощью медиаторов.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

У нас их в стране более 800. У пары появится еще одна возможность найти компромисс: будь то в вопросе алиментных обязательств, которые почему-то воспринимают не как необходимую помощь, а как наказание, или же в вопросе определения порядка общения с ребенком. При этом принцип добровольности никто не отменял.

Подробнее о том, почему некоторые отцы не платят алименты, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Кристина Федорович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Бывших детей не бывает». Наш корреспондент Кристина Федорович снова взялась за сложную и резонансную тему. На примере конкретных семей, судеб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика