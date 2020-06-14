Известный спортивный журналист рассказал, как его не пустили на матч чемпионата Беларуси

Источник материала: Tut.by

Известный спортивный комментатор Александр Путило заявил на своей странице в Facebook , что его не пустили на матч чемпионата Беларуси по футболу между «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо».



Александр Путило. Фото: belsat.eu

По словам Путило, такое с ним случилось впервые за 30 лет деятельности в спортивной журналистике. При входе на стадион «Торпедо» его задержал один майор, который затем вызвал второго. После этого ко входу явился начальник Жодинского РУВД Михаил Мурашкин, который сказал, что журналистам «Белсат» запрещено осуществлять деятельность на территории Беларуси.

Как рассказал журналист, не убедила Мурашкина и аккредитация, которую ему выдала федерация футбола.

Отметим, что Александр Путило, который еще в 90-е годы вел передачи о белорусском футболе и комментировал матчи, является отцом известного блогера Nexta.