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О демократии и демократичности решений высказался Александр Лукашенко

14.06.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О демократии и демократичности решений высказался Александр Лукашенко

О демократии и демократичности решений как со стороны властей, так и со стороны общества так называемых развитых стран на неделе высказался Александр Лукашенко. Одни, прикрываясь лозунгами за всевозможные равноправия, не оставляют камня на камне на улицах, жгут машины и воруют всё, что попадает под руку, другие усмиряют первых водомётами и резиновыми пулями, и даже, как, например, в США Трамп, угрожают военными. А у тех оружие уже заряжено боевыми. 

Такой демократии пытались научить Беларусь? Спасибо – не надо! «Демократия демократией, но беспредела быть не должно» – это цитата Президента со вторничного совещания. Александр Лукашенко напомнил: всё, что нужно от госорганов, – обеспечить национальную безопасность. Как это сделать – читайте Конституцию и законы, всё ведь давно написано. И если кому-то кажется, что законы можно немного отодвинуть в сторону ради президентской гонки – вспомните, чем то же самое закончилось в Украине. 

Отдельные претенденты в кандидаты на президентский пост (и вы это сами видите) явно перепутали этап сбора подписей и этап агитации. Собирать подписи милиция никогда никому не запрещала. Но когда политический аппетит вырос, а площадки для пикетов превратились в несанкционированные митинги с весьма недвусмысленными призывами, угрозами и оскорблениями, здесь уже государство сказало «нет!». Опять же, всё ведь прописано в законах. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кандидаты в кандидаты. Есть такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши. Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "Як Лукашэнка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете».

Перед законом все равны. Именно этот принцип позволил Беларуси за последние годы снизить преступность и обеспечить порядок, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам в любое время суток. О криминогенной обстановке и расследовании резонансных уголовных дел в четверг Президенту доложил глава Следственного комитета. Говорили и о перспективах, в частности о создании Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. А выйдя к журналистам, Иван Носкевич, среди прочего, пояснил, по каким статьям возбуждены уголовные дела в отношении членов инициативной группы одного кандидата в кандидаты. Речь о применении насилия к милиционерам в Гродно, где блогер организовал незаконный митинг.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: «В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела».

Причём Александр Лукашенко ведь предупреждал – силовые структуры обладают громкими материалами и по отдельным претендентам в кандидаты, и по их ближайшим соратникам. И даже предложил: если вы метите в президенты, будьте честны с электоратом и сами расскажите, какие за вами грешки. В ответ – или отмалчивались, или отшучивались. 

Но ведь не зря говорят, что всё тайное рано или поздно становится явным. В четверг Комитет госконтроля начал масштабную проверку «Белгазпромбанка», который до недавнего времени возглавлял один из претендентов в кандидаты на президентский пост. Параллельно следователи выехали в несколько частных компаний, которые связаны с бывшими сотрудниками финансового учреждения.  

В четверг по обыскам оперативных комментариев не было, и в пятницу журналисты, воспользовавшись тем, что Президент во время рабочей поездки незапланированно вышел пообщаться с жителями Полоцка, не упустили момент поинтересоваться – а что по обыскам? 

Ход расследования по делу вокруг топ-менеджмента «Белгазпромбанка» и по фактам противоправной деятельности самого банка в пятницу прокомментировал и глава Комитета госконтроля. В материалах фигурируют миллионы долларов ущерба и серые схемы «отмывания» и вывода денег. Возбуждены два уголовных дела: за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере и за легализацию средств, полученных преступным путем – тоже в особо крупном размере. 

Как сообщил глава КГК, из полутора десятков задержанных многие уже сотрудничают со следствием, дают показания, раскрывают детали преступных схем. Также у Ивана Тертеля поинтересовались, может ли бывший руководитель банка быть причастным к деятельности, которую вели его подчинённые. 

Неотложные следственные действия продолжаются. Точную сумму нанесенного ущерба предстоит определить. Но уже очевидно, что речь идет о миллионах долларов. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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О демократии и демократичности решений как со стороны властей, так и со стороны общества так называемых развитых стран на неделе высказался Александр Лукашенко....
 
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