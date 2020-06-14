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Вопросы ЖКХ и посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря. Итоги рабочей поездки Президента в Полоцк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полоцк – город, который известен не только каждому белорусу. Поселение кривичей на берегу реки Полоты считают древнейшим городом нашей страны и, собственно, одним из самых старых городов Восточной Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Удивительные красоты, шикарная природа – она словно магнитом тянет сюда сотни, тысячи туристов. И вот как не потерять это культурное наследие, не дать исчезнуть десяткам уникальных храмов? При этом осовременить край, не упустив его исторической ценности. По сути, именно такую политику в развитии всех уголков нашей страны поэтапно проводит государство. В том числе и в колыбели истории, одном из крупнейших центров православия Беларуси – Полоцке.
Глава государства интересовался работами по реставрации Спасо-Преображенской церкви, где на 90 % сохранились фрески XII века. На их восстановление, к слову, ушло практически 20 лет. И сейчас это значимый артефакт для паломников и туристов. Это особенно важно во времена пандемии и табу на загранпоездки. Ведь даже не все белорусы знают, насколько мы за последние годы продвинулись в этой сфере, сколько шагов было сделано на уровне государства, чтобы вывести наш агроэкотуризм на мировой уровень оказания услуг.
И вот как сейчас реализуется эта государственная политика в регионах? Ответ на этот вопрос Президент предпочитает искать не в своем кабинете, а на местах. Увидеть и услышать самому – тогда и принятые управленческие решения будут точечными. Потому такие выезды в конце рабочей недели – традиция.
И все-таки, почему именно Полоцк? Один важный момент: здесь сохраняют историю, при этом благоустраивая город по-современному. Чтобы все работало, как надо, и при этом имело максимально положительный эффект. Тем более, что развитие центра белорусской истории идет не вслепую: накоплен вполне конкретный опыт в столице, он признан удачным. И теперь реализуется во многих малых и средних городах Беларуси.
И вот полоцкие примеры. Вопрос с качеством воды решили так, что ее теперь можно пить даже из городского фонтана, настолько она чиста. А тротуарную плитку здесь сделали из вторсырья и песка. И это далеко не все.
Алена Сырова, корреспондент:
И когда столица преуспела, в 2017 году решили провести масштабный семинар с участием главы государства. Тогда же приняли решение: накопленный Минском опыт распространить на другие регионы. И закономерно, что спустя время именно туда и направились, чтобы оценить, что получилось, а что пока нет.
Задача стояла амбициозная: повысить качество оказания услуг населению, с одной стороны, с другой – сделать работу ЖКХ экономически эффективной. Со вторым пунктом справиться удалось: нагрузка на бюджет снижается, но и по карману белорусов оплата за ЖКУ не сильно бьет.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Принимаемые меры позволяют обеспечивать формирование тарифов на услуги ЖКХ в пределах пятидолларового коридора. Механизм прозрачен и понятен для граждан.
И все же главный показатель эффективности работы ЖКХ – отсутствие нареканий со стороны потребителей. Да, их стало меньше, но они есть. Например, пятая часть всех обращений в Администрацию Президента связана как раз с этой сферой.
Когда протек кран, нет воды или не работает лифт (у каждого найдется свой пример), как никогда рассчитываешь на четкое и быстрое решение проблемы. Помочь с этим была призвана единая служба 115: сначала ее создали в Минске, потом во всех остальных городах Беларуси. Инициатива что надо: набрал номер или оставил заявку на портале – и диспетчеры колл-центра сами решают, каких специалистов отправить для устранения аварийной ситуации. Система реагирования налажена, правда, работает не всегда оперативно.
И если работу службы 115 нужно просто дошлифовать, то есть направление, где продвинулись, но не сильно далеко – сбор и вторичная переработка отходов. Александр Лукашенко не раз обращал внимание на то, что мы разбрасываемся возможностями зарабатывать, еще и нанося вред экологии.
В отдельных европейских странах перерабатывают до 80 % отходов, мы же никак не возьмем планку в 50 %. Ускорить процесс должны 28 комплексов по сортировке и переработке сырья, их начали строить в регионах в 2020 году. Наладить работу системы нужно в ближайшие 2-3 года. Это уже не просьба – требование Президента.
За наглядным примером того, что можно произвести из отходов, далеко ходить не надо. Здесь же, в Полоцке, например, показали тротуарную плитку из вторсырья и песка. Функционально, красиво, долговечно. Но, как ни крути, все рано или поздно требует ремонта.
Притча во языцех сферы ЖКХ – капремонт. И вроде ежемесячные отчисления в жировках предусмотрены, и планы по объемам ежегодно утверждаются, и опыт выполнения работ накоплен немалый, а количество жалоб не уменьшается. Практически стихийное бедствие, с которым самостоятельно жильцы справиться точно не смогут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вот о состоянии подъездов, дворовых территорий, об их озеленении белорусы в состоянии позаботиться сами. Разумеется, не без помощи профессионалов, но первичным должно быть желание жильцов. В том же Полоцке практически половина дворов нуждается в ремонте, его делают в том числе за счет бюджета. Например, в 2019 году на ремонт потратили более 300 миллионов рублей: поменяли бордюры, переложили асфальт. Но, как показывает практика, можно сделать гораздо больше, если к работам присоединяются жильцы. Да и значимость результата вырастает в разы.
Константин Лагун, директор ЖКХ Полоцка:
Но жители могут участвовать не только в озеленении. Большинство жилых домов в стране не соответствуют стандартам энергоэффективности. Чтобы экономить тепло, а значит и деньги жильцов, дома нужно утеплять. Как показывает международный опыт, работы по теплореновации позволяют снизить потребление иногда до 70 %. Часть расходов покрывает государство, часть – люди.
Еще одно достижение – чистая вода из-под кранов. Роскошь, о которой даже не задумываемся. А между тем, в стране продолжают работать над очисткой воды. До конца года в строй будут введены еще 260 станций обезжелезивания. Возможно, даже сделанные на БелАЗе.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Александр Лукашенко:
Петр Пархомчик:
Кстати, в Полоцке еще 20 лет назад были серьезные проблемы с доступом к чистой воде. Тогда скооперировались с немецкими специалистами и построили двухуровневую станцию очистки воды.
Андрей Шкелко, мастер цеха водоподготовки филиала «Полоцкводоканал»:
Проще говоря, вода такая чистая, что можно пить даже из городского фонтана. Система двойной очистки дорогостоящая, но полочане платят за воду, как и все в стране. Если бы им выставили полную стоимость, она была бы раза в два выше – разницу покрывает бюджет.
Деньги из казны не жалеют и на техническое оснащение жилищно-коммунального хозяйства. Практически все необходимое для коммунальных служб производят в Беларуси. Уже скоро новую технику увидим на улицах.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Если подытожить, во многом наше ЖКХ преуспело. Да, есть нюансы, но в капитальном ремонте сфера точно не нуждается. Разве что в косметическом. Ресурсы и руки есть, а значит и результат себя ждать не заставит.
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Новости Беларуси. Полоцк – город, который известен не только каждому белорусу. Поселение кривичей на берегу реки Полоты считают древнейшим городом нашей страны и,...
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