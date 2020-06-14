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Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»

14.06.2020 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Очень боязно за судьбы детей». Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Спортсмены во многих странах в связи с пандемией прекратили тренировки на время. И спортсмены уже начали возмущаться, чуть ли не бунтовать, что они с каждым днём теряли форму. В Беларуси пошли по пути, что их изолировали, и они продолжали тренировочный процесс. Как Вы считаете, могла ли пандемия сказаться на общем уровне подготовки спортсменов?

Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
У нас, конечно, условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных. Но они тренируются, они готовятся к Олимпиаде, которая будет в следующем году.

Люди в материале: Екатерина Карстен, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Очень боязно за судьбы детей». Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером
 
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«Очень боязно за судьбы детей». Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером
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