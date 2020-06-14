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Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
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Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Очень боязно за судьбы детей». Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером
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