Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

«Очень боязно за судьбы детей». Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Спортсмены во многих странах в связи с пандемией прекратили тренировки на время. И спортсмены уже начали возмущаться, чуть ли не бунтовать, что они с каждым днём теряли форму. В Беларуси пошли по пути, что их изолировали, и они продолжали тренировочный процесс. Как Вы считаете, могла ли пандемия сказаться на общем уровне подготовки спортсменов?





Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

У нас, конечно, условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных. Но они тренируются, они готовятся к Олимпиаде, которая будет в следующем году.