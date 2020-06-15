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Самый древний город в Беларуси – Полоцк

15.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый древний город в Беларуси – Полоцк

Полоцк. Уникальный город, самый древний в Беларуси. Вы только представьте: на месте Москвы ещё было болото, на месте Нью-Йорка бегали индейцы в набедренных повязках, а Полоцк уже в боях защищал своё право на самоопределение. 


Любоваться величественными соборами города и поклониться мощам заступницы Беларуси – Евфросинии Полоцкой, почитаемой и православными, и католиками, – ежегодно сюда приезжают сотни, тысячи паломников и туристов. Спасо-Евфросиниевский монастырь, где святая прожила 45 лет, – вообще место особой духовной силы. 

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Полоцк. Уникальный город, самый древний в Беларуси. Вы только представьте: на месте Москвы ещё было болото, на месте Нью-Йорка бегали индейцы в набедренных повязках,...
 
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