|
Федерация профсоюзов открывает «горячую линию» по вопросам необоснованного увольнения работников
Источник материала: ОНТ
По итогам недавнего совещания у Президента в Федерации профсоюзов открыта «горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников.
Она начнёт работу сегодня. По телефону можно сообщить о случаях увольнения либо принуждении к увольнению нанимателями без законных оснований. Звонки принимают с 9 утра до полудня и с двух до четырёх дня. Кроме того, можно сообщить о проблеме в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале Федерации.
На минувшей неделе горячие линии открыло и Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам недавнего совещания у Президента в Федерации профсоюзов открыта «горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников. Она начнёт работу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)