Федерация профсоюзов открывает «горячую линию» по вопросам необоснованного увольнения работников

Источник материала: ОНТ

По итогам недавнего совещания у Президента в Федерации профсоюзов открыта «горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников.

Она начнёт работу сегодня. По телефону можно сообщить о случаях увольнения либо принуждении к увольнению нанимателями без законных оснований. Звонки принимают с 9 утра до полудня и с двух до четырёх дня. Кроме того, можно сообщить о проблеме в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале Федерации.





На минувшей неделе горячие линии открыло и Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда.

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