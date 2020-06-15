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Федерация профсоюзов открывает «горячую линию» по вопросам необоснованного увольнения работников

15.06.2020 08:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов открывает «горячую линию» по вопросам необоснованного увольнения работников

По итогам недавнего совещания у Президента в Федерации профсоюзов открыта «горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников. 

Она начнёт работу сегодня. По телефону можно сообщить о случаях увольнения либо принуждении к увольнению нанимателями без законных оснований. Звонки принимают с 9 утра до полудня и с двух до четырёх дня. Кроме того, можно сообщить о проблеме в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале Федерации. 


На минувшей неделе горячие линии открыло и Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда.

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По итогам недавнего совещания у Президента в Федерации профсоюзов открыта «горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников.  Она начнёт работу...
 
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