|
Капремонт, качество ЖКУ и работа с населением — Андрей Хмель о стоящих перед Минжилкомхозом задачах
15.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
О стоящих перед Минжилкомхозом задачах, выполнении капитального ремонта жилфонда, качестве жилищно-коммунальных услуг и работе с населением в программе «Главный эфир» на телеканале
«Мы четко понимаем задачи, которые нужно в отрасли решать, и совещание с участием главы государства в Полоцке очень помогло уделить внимание и приоритетным вопросам. Сегодня я четко разделяю таких два понятия, как результативность и эффективность работы. Если результативность оценивает население, то говорить о хорошей результативности сегодня еще рано, и это основной посыл главы государства и основная задача в моей работе. Нужно уделить больше внимания работе с населением, не население должно обращаться к нам с жалобами, а мы должны дойти до него и узнать, что его беспокоит, и решить проблемы по мере возможности», — отметил министр. Эффективность, по его мнению, это соотношение результативности и затрат, которые несет отрасль на оказание жилищно-коммунальных услуг. «И здесь важна такая задача, как внедрение новых технологий и малой механизации по благоустройству и уборке населенных пунктов. Мы об этом говорили также с Президентом, он поддержал нас, и будет оказана помощь в закупке техники по льготным ставкам. Надеюсь, что до конца года мы уже будем внедрять эту технику в наших организациях и, безусловно, это окажет значимое влияние дальнейшее развитие ЖКХ», — подчеркнул он.
Говоря о проведении
Также министр рассказал, что несколько лет назад Президент затронул проблемы
Что касается жилищно-коммунальных услуг, министр отметил, что организации ЖКХ при оказании услуг вынуждены сдерживать свои затраты, применяя новые методы и технологии в своей работе. Благодаря внедрению такой системы отрасли удалось снизить бюджетное субсидирование на сумму около Br200 млн. «Также сегодня можно сказать, что практически все ЖКУ, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом услуги будут окупаться на уровне 83% с небольшим», — отметил глава ведомства.
Сегодня в стране чуть более 4 млн лицевых счетов, на начало этого года просроченными были 340 тыс. лицевых счетов, это чуть более 8%. «Я не скажу, что сумма критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением», — подчеркнул Андрей Хмель.
Также министр поделился своим мнением о службе 115: «Сама идея создания службы 115 очень хорошая. В ближайшее время мы выработаем для себя определенный комплекс мер, который усилит работу службы. Многие говорят, что ЖКХ — это живи, как хочется, но это не так. У ЖКХ есть хозяин, и глава государства на совещании сказал, что хозяин ЖКХ — это председатель горисполкома». По словам министра, Минжилкомхоз будет интеллектуальным центром по внедрению новейших технологий, предложениям для снижения затрат и разработке нормативных документов. «Население Беларуси будет видеть, как в лучшую сторону меняется качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и улучшается благоустройство мест проживания человека», — высказал уверенность Андрей Хмель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О стоящих перед Минжилкомхозом задачах, выполнении капитального ремонта жилфонда, качестве жилищно-коммунальных услуг и работе с населением в программе «Главный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)