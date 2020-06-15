Администрации Президента проведет выездные приёмы в регионах

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Администрации Президента продолжают решать проблемы белорусов.

16 июня в Слуцком райисполкоме людей выслушает первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. 17 июня, во вторник, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич в Островецком райисполкоме встретится с местными жителями и ответит на телефонные звонки граждан. В это же время по телефону и лично в Березовском райисполкоме людей выслушает начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Президента Григорий Шлык.

Фото: БЕЛТА

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