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Администрации Президента проведет выездные приёмы в регионах
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Администрации Президента продолжают решать проблемы белорусов.
16 июня в Слуцком райисполкоме людей выслушает первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. 17 июня, во вторник, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич в Островецком райисполкоме встретится с местными жителями и ответит на телефонные звонки граждан. В это же время по телефону и лично в Березовском райисполкоме людей выслушает начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Президента Григорий Шлык.
Фото: БЕЛТА
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Сотрудники Администрации Президента продолжают решать проблемы белорусов. 16 июня в Слуцком райисполкоме людей выслушает первый заместитель главы Администрации...
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