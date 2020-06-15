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Администрации Президента проведет выездные приёмы в регионах

15.06.2020 08:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрации Президента проведет выездные приёмы в регионах

Сотрудники Администрации Президента продолжают решать проблемы белорусов. 

16 июня в Слуцком райисполкоме людей выслушает первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. 17 июня, во вторник, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич в Островецком райисполкоме встретится с местными жителями и ответит на телефонные звонки граждан. В это же время по телефону и лично в Березовском райисполкоме людей выслушает начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Президента Григорий Шлык.   

Фото: БЕЛТА                                                             

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Сотрудники Администрации Президента продолжают решать проблемы белорусов.  16 июня в Слуцком райисполкоме людей выслушает первый заместитель главы Администрации...
 
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