Источник материала: ОНТ

15 июня консульский отдел посольства Беларуси в России возобновляет работу. Пока частично, в ведомство можно будет обратиться только по определенным вопросам.

Это касается выдачи свидетельств на возвращение в Беларусь, а также обмена и выдачи паспортов граждан Беларуси для постоянного проживания за рубежом и внутренних паспортов. Белорусы смогут получать справки, становиться или сниматься с консульского учета, а также обращаться по вопросам истребования документов. В целях обеспечения безопасности условием для обращения будет наличие масок и перчаток.

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