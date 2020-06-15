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Консульский отдел посольства Беларуси в России возобновляет работу

15.06.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Консульский отдел посольства Беларуси в России возобновляет работу

15 июня консульский отдел посольства Беларуси в России возобновляет работу. Пока частично, в ведомство можно будет обратиться только по определенным вопросам. 

Это касается выдачи свидетельств на возвращение в Беларусь, а также обмена и выдачи паспортов граждан Беларуси для постоянного проживания за рубежом и внутренних паспортов. Белорусы смогут получать справки, становиться или сниматься с консульского учета, а также обращаться по вопросам истребования документов. В целях обеспечения безопасности условием для обращения будет наличие масок и перчаток. 

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15 июня консульский отдел посольства Беларуси в России возобновляет работу. Пока частично, в ведомство можно будет обратиться только по определенным вопросам.  Это...
 
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