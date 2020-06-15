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Жителя Молодечно оштрафовали за жалобу на отсутствие белорусскоязычных классов

15.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной административного дела стало участие в стриме Тихановского 15 апреля, сообщает «Рэгіянальная газета».

Аркадий Жизневский 15 апреля принимал участие в стриме Сергея Тихановского. Когда блогер подошел к Жизневскому, тот начал говорить о том, что в городе нет белорусскоязычных классов.


Аркадий Жизневский в стриме Тихановского, скрин с видео

«Раньше я был равнодушен, как есть, так есть. Я, как видите, разговариваю по-белорусски, хотел детей отдать, чтобы тоже учились. То ли приказа нет, или как должно происходить, что когда родители отдают ребенка в первый класс, у них спрашивали, на каком языке хотите, чтобы учился ребенок. Мы сами относимся к своей культуре, своему языку так, будто не белорусы», – вот что сказал Аркадий.

Эти слова суд трактовал согласно ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). В итоге его оштрафовали на 810 рублей. Аркадий Жизневский считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.

Тогда на стриме Тихановского он высказал свою позицию. Ранее Жизневский обращался в местный отдел образования, чтобы отдать дочь в белорусскоязычный класс, однако ему отказали. Мол, другие родители этого не хотят.

По данным Министерства образования на начало 2018/2019 учебного года только 11,1% от всех учеников учились по-белорусски.
 
 
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Причиной административного дела стало участие в стриме Тихановского 15 апреля, сообщает «Рэгіянальная газета».
 
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