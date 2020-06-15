Под Уздой Rover влетел во встречную маршрутку: два человека погибли, два в больнице

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 14 июня в Узденском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, 46-летняя водитель Rover двигалась по трассе Узда — Теляково — Горбаты, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси). От удара микроавтобус перевернулся, а легковушка вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир Rover от полученных травм умерли на месте происшествия. 25-летнего водителя и пассажира микроавтобуса с различными телесными повреждениями доставили в больницу.