«Сексом тоже можно заниматься в любой точке квартиры». Счастливый отец о том, как отправил ребенка на каникулы

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Только блаженные и юродивые могли не заметить, что этот год какой-то неудачный. Негативные новости щедро льются из любого утюга. Причем их так много и они такие разные, что можно даже выбирать по вкусу. Только одних пандемий, говорят, четыре штуки.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

И все-таки нет-нет да встретишь в толпе счастливые лица. Эти люди спокойны, безмятежны и счастливы. Они двигаются плавно, размеренно и никуда не спешат. И постоянно улыбаются.

Эти люди — родители, которые куда-то отправили своих детей.

До конца понять и прочувствовать их радость могут только другие родители.

Во-первых, наконец-то закончилась школа. Многие думают, что это прежде всего детская радость. На самом деле лично я гораздо больше счастлив. Посудите сами.





Не будет больше проверок домашнего задания, похожих на допрос партизана фашистами. Не будет дневников, которые до сих пор зачем-то нужно вести и заполнять. Не будет неудобных звонков от учителей. Ваш ребенок включил пожарную сигнализацию, разбил стекло в кабинете биологии, подрался, курил за углом и возглавил организованную преступную группировку, что воровала пирожки с капустой.

Последняя четверть в этом году вообще была странной. Четыре бесстрашных человека в классе. Остальные — на "удаленке", которая то ли есть, то ли ее нет. Учиться на расстоянии и взрослому человеку непросто. А тут — детишки, у которых самодисциплины, как у котенка. Поэтому роль жандармерии еще больше усилилась. Теперь, слава Богу, все позади.





И кружки закончились. Не надо больше работать таксистом, развозя чадо из школы на английский, с английского на робототехнику, оттуда — на спорт. Не нужно бухтеть «развесь бассейн», «сделай домашку по электронной музыке».

И наконец-то закончилась затяжная позиционная война с гаджетами. Ребенка собрали, перекрестили и отправили в лето.

После этого эмоционального акта у родителей образуется масса свободного времени, которое можно использовать максимально продуктивно.

Например, можно пересмотреть все взрослые фильмы и сериалы, которые вы планировали. У многих есть такой список — на потом. Ведь пока чадо сделает уроки, пока поест, пока соизволит уложиться спать, уже сил никаких нет. А тут — можно сразу начинать, как с работы пришел. Хоть «Игры престолов» пересматривай с первого сезона!

Особый шарм, что можно перед телевизором есть. Воспитательный момент пропал вместе с воспитуемыми, поэтому твое моральное падение останется незамеченным и безнаказанным. Причем есть ты, опять же, можешь что угодно. Хоть чипсы, хоть кириешки, хоть пиво с сушеным кальмаром, которого один мой друг метко называл стругаными пятками бабушек.





И да, выпить можно. И курить, не скрываясь. Поскольку ты теперь не образец для подражания, нет нужды воспитывать себя, чтобы воспитать другого. Все пороки, которые ты так долго держал в себе, можно наконец-то с наслаждением выплеснуть.

Можно хоть голому ходить по квартире, пугая людей из соседнего дома.

И раз уж мы затронули эту тему, сексом тоже можно заниматься в любой точке квартиры и в любое время суток. Хотя лучше в то время, когда вторая половинка тоже дома…





Не нужно ждать ночи, сдерживать крики и стоны, прислушиваясь к звукам в соседней комнате. Никто не будет подозрительно на вас смотреть за завтраком и зловеще бурчать: «Не хочу никакой сестры. Знайте: я за вами слежу!».

В общем, друзья, ощущения шикарные! Это как сбросить после многодневного похода тяжелый рюкзак. Или как в теплое море с разбегу. Или как с зоны откинуться (такого опыта нет, но, думаю, не ошибся).

Поэтому, пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность тем, кто придумал детские лагеря. Замечательное изобретение, которое, с одной стороны, дарит родителям все вышеперечисленные прелести, а с другой — обеспечивает более раннее и гармоничное развитие отпрысков. Ведь в лагере ребенок может научиться дружить, преодолевать трудности, развивать спортивные навыки. А также рассказывать жуткие истории, мазать людей пастой, драться, курить и мало ли каким еще сакральным знаниям.





И, конечно, низкий поклон бабушкам и дедушкам! Ведь им гораздо труднее, чем было нашим.

Когда нас в детстве отправляли в деревню, даже вопросов никаких не возникало. Авторитет родителей был незыблем. И потом, в деревне было классно. Солнце, ягоды, фрукты, рыбалка, футбол, дискотека в клубе — весь мир в твоих руках! Да, приходилось порой потрудиться, помочь бабушке, но даже труд был как будто в радость. Кроме сбора колорадского жука, конечно. Это даже вспоминать тошно.

А чем сейчас завлекать молодежь на природу? Все, что нас в таком же возрасте радовало, нынешних детишек не интересует. А с тем, что им жизненно необходимо, — беда.





Вайфая нет, телевидения нет, новых игр на телефон не накачаешь… Даже других детей, чтобы банду сколотить, тоже толком нет.

И все-таки находят старики подходы и аргументы. И сын действительно сам просится на дачу к тестю. Гоняет за рулем на его машине в магазин за хлебом, поливает из шланга огород, ходит за газонокосилкой. Да, в первый же день поступает тревожный звонок: «Ну булок и мороженого я купил. А чем еще его кормить?». Но это же дед! Так и должно быть.

И потом, нарушение режима питания — не самая большая плата за это непередаваемое чувство свободы, которого нам так порой не хватает.

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