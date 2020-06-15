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Киев открыл авиасообщение. В Минск будут лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways

15.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина открыла международные авиаполеты


Фото: Getty Images

В бориспольском аэропорту на 15 июня запланированы 13 международных авиарейсов.
В рамках очередного этапа смягчения карантина официальный Киев открыл авиасообщение с рядом стран.
 
Международные авиарейсы в Украине возобновились с понедельника, 15 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в соцсети.
 
Киевский международный аэропорт Борисполь 15 июня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

 

Компания Международные авиалинии Украины намерена выполнить рейсы в Кишинев, в Остенде (Бельгия), в Амстердам и Вильнюс (Литва).
 
В Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авив.
 
В Амстердам отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines. Также 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива.
 
 
Теги: Минск
 
 
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