Киев открыл авиасообщение. В Минск будут лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways

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В бориспольском аэропорту на 15 июня запланированы 13 международных авиарейсов.

В рамках очередного этапа смягчения карантина официальный Киев открыл авиасообщение с рядом стран.

Международные авиарейсы в Украине возобновились с понедельника, 15 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в соцсети.

Киевский международный аэропорт Борисполь 15 июня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.









Компания Международные авиалинии Украины намерена выполнить рейсы в Кишинев, в Остенде (Бельгия), в Амстердам и Вильнюс (Литва).

Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авив.

В Амстердам отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines. Также 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива.







