Орда о кампании: Это попытка запугать. Попробуй выскажи свою точку зрения, обольем грязью и тебя

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что агитация официально еще не проводится, уже сегодня от потенциальных кандидатов слышно «очень много обещаний, которые не подкреплены абсолютно ничем реальным». Некоторые из этих обещаний — прямой путь к потере нашей независимости. Такое мнение в письменном комментарии TUT.BY высказал глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С Михаилом Ордой мы договорились на интервью во время первого пикета по сбору подписей за Александра Лукашенко. Михаил Сергеевич попросил прислать ему темы, которые мы хотим обсудить во время интервью. 10 июня, глава профсоюзов, Гродно прошел первый пикет за Лукашенко">сославшись на занятость, сказал, что пока встретиться не может, и прислал свои комментарии по обозначенным темам, пообещав дать интервью TUT.BY на следующем этапе кампании. Публикуем комментарии Михаила Орды.

«Группа обученных людей набрасывается в соцсетях на тех, кто высказывается за сохранение курса нашей страны»

На вопрос о том, как он оценивает предвыборную гонку этого года, глава профсоюзов говорит, что многие потенциальные кандидаты сегодня пытаются получить для себя дивиденды, искажая факты и играя на совершенно недопустимых, на его взгляд, вещах.

— Несмотря на то, что агитация официально еще не проводится, уже сегодня мы слышим от потенциальных кандидатов очень много обещаний, которые не подкреплены абсолютно ничем реальным. Громкие заявления о кардинальных реформах в экономике — это красиво упакованная теория, которая на практике обязательно обернется для простых людей и страны огромными проблемами: потерей работы для сотен тысяч людей, закрытием многих предприятий, переделом собственности. В конечном итоге все это может привести к тому, что мы просто не сможем обеспечить самих себя самым необходимым, в том числе и продовольствием. Все это — прямой путь, если хотите, к потере нашей независимости.

При этом многие потенциальные кандидаты сегодня пытаются получить для себя дивиденды, искажая факты и играя на совершенно недопустимых, на мой взгляд, вещах. Например, сейчас в результате пандемии действительно есть сложности в работе многих предприятий и организаций. И некоторые потенциальные кандидаты пытаются воспользоваться этим, мол, вот проблемы в экономике. Нельзя на этом греть руки. Эта беда касается всех нас, и мы вместе должны работать на ее преодоление, а не создавать истерию в обществе.

Очевидно, что сегодня в нашей стране отрабатываются известные политтехнологии, направленные на дестабилизацию и раскол общества. Очевидный пример — интернет-травля своих оппонентов — очень агрессивная, циничная и аморальная. Отдельные ресурсы, не стесняясь, просто дают команду «фас» и группа специально обученных людей набрасывается в социальных сетях на тех, кто высказывается за сохранение действующего курса нашей страны. Не гнушаются ничем: шантаж, угрозы, оскорбления просто за гранью всего человеческого. У нас такие примеры есть даже в отношении членов нашей инициативной группы. И это не просто попытка повлиять на отдельных людей. Это попытка запугать общество: мол, попробуй только выскажи свою точку зрения, обольем грязью и тебя. Это низко и подло. И это говорит о том, что люди, которые стоят за этими технологиями и стремятся к власти, не имеют совести и просто элементарной порядочности, — считает Михаил Орда.

При сборе подписей за Александра Лукашенко, как ранее уже говорил глава инициативной группы, основной упор был сделан на предприятия и поквартирный обход. В своем комментарии руководитель инициативной группы поясняет: подписи собирали не только на государственных, но и на частных предприятиях.

— Что касается предприятий, то это и частные, и государственные организации. Но здесь несколько неверно говорить про «обход предприятий». Сбором подписей там, как правило, занимаются сами работники этих предприятий, которые входят в нашу инициативную группу. При этом мы ориентировали членов нашей группы, что сегодня, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно стараться, чтоб не было скопления людей. Члены нашей группы во время обеда, до и после работы предлагают коллегам поставить подпись за выдвижение нашего кандидата. По месту жительства подписи собираем также практически во всех регионах. В целом более 50% подписей мы собрали именно по месту жительства людей.

— Вы собрали «порядка 1 миллиона подписей» (Орда отвечал до того, как Александр Лукашенко заявил, что уже собрал 1,5 миллиона подписей , — Прим.TUT.BY). Сколько из них в Минске?

— Учитывая, что в столице сегодня проживает достаточно большое количество людей, то и подписей здесь за выдвижение нашего кандидата собрано много. Но знаете, наверное, неправильно будет делить — Минск, районы, деревни и так далее. При выборах президента вся страна это, образно говоря, один избирательный округ. И каждый гражданин, независимо от места жительства, имеет право подписаться за выдвижения своего кандидата. Причем голоса у всех жителей, скажем так, одинаковые по весу — будь то в Минске, в деревне на Полесье или человека, проживающего на хуторе. Поэтому не вижу смысла разделять и противопоставлять цифры, — отметил Михаил Орда.

Во время первого пикета за действующего президента в Минске Михаил Орда отметил, что пикеты в скором времени будут стоять везде — у людей, которые хотят оставить подпись, есть запрос. 10 июня такой пикет поставили в Гродно. Но анонсировать их появление будут только регионы.

— Да, пикеты будут. Это возможность для тех людей, до которых мы не дошли, подписаться за выдвижение нашего кандидата. Как правило, это будут пикеты в регионах. Например, сегодня организован пикет в Гродно. Также они будут проходить в других областях. Анонсировать их в республиканском масштабе для нас нет смысла. А в регионах люди, конечно, будут оповещены, — ответил Орда.

«50% подписей мы собрали по месту жительства людей. Здесь тоже кто-то будет говорить о принуждении?»

27 мая у себя в Facebook Михаил Орда написал, что в независимые СМИ «сливаются фейковые «новости», в которых говорится о принудительном включении людей в инициативную группу действующего президента.



Фото: Федерация профсоюзов Беларуси

«Естественно, на поверку все фамилии и имена оказываются вымышленными, как и факт принудительного включения в группу. Сегодня вспомнил эту статью, поскольку с каждым днем подобных фейков становится все больше. Ни одного реального имени. Зато сколько эмоций! Проверяем такие вбросы. На сегодня — ни одного реального факта. Похоже, что кто-то просто отрабатывает деньги. Господа, может хватит? В нашей стране люди подписываются за выдвижение действующего президента. Это — факт», — написал глава профсоюзов.

Комментируя свой пост в Facebook и информацию о принуждении оставить подпись за Александра Лукашенко, Михаил Орда приводит аргумент: половина подписей, то есть порядка 500 тысяч, собраны во время обхода квартир. И в таком случае, по его мнению, говорить и принуждении невозможно.

— Я уже говорил, что порядка 50% всех подписей мы собрали по месту жительства людей. Здесь тоже кто-то будет говорить о каком-то принуждении?

Что касается сообщений о якобы нарушениях в работе нашей группы, то давайте изначально посмотрим, откуда появляются эти так называемые новости. Практически все, за очень редким исключением, — из анонимных телеграм-каналов, которые не несут никакой ответственности за то, что публикуют. Ну, а некоторые интернет-ресурсы это подхватывают и тиражируют. То есть распространяют недостоверную и непроверенную информацию, основанную только на анонимных вбросах. И тем самым вводят людей в заблуждение, манипулируют общественным мнением.

Более того, даже отдельные претенденты в кандидаты в президенты это подхватывают и тиражируют. Буквально на прошлой неделе было очень громкое заявление одного претендента в кандидаты о том, что в Центральную избирательную комиссию представлены многочисленные факты нарушений в ходе сбора подписей за выдвижение кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Мол, принуждают, заставляют. Подчеркну, речь шла именно о фактах. Что получилось по итогу. Нет фамилий тех, кого якобы принудили. Нет фамилий тех, кто якобы вскрыл эти нарушения. И, конечно же, нет ни одного факта каких-то санкций к людям. Только сфабрикованные записи с известных, будем говорить прямо, специально созданных для этого ресурсов.

Тем не менее ЦИК рассмотрел это заявление . На местах были опрошены люди, насколько это возможно, учитывая анонимность сообщений. Сопоставлены цифры. И в итоге получены десятки письменных именных опровержений этого вранья. С подписью конкретных имен и фамилий людей, которые вынуждены были оправдываться, хотя ни в чем не виноваты. Все эти «фейки» — это ни что иное, как манипуляция слухами для создания определенного, выгодного отдельным людям, общественного мнения, — заявил Орда.