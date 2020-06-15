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Орда о кампании: Это попытка запугать. Попробуй выскажи свою точку зрения, обольем грязью и тебя
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что агитация официально еще не проводится, уже сегодня от потенциальных кандидатов слышно «очень много обещаний, которые не подкреплены абсолютно ничем реальным». Некоторые из этих обещаний — прямой путь к потере нашей независимости. Такое мнение в письменном комментарии TUT.BY высказал глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
С Михаилом Ордой мы договорились на интервью во время
«Группа обученных людей набрасывается в соцсетях на тех, кто высказывается за сохранение курса нашей страны»
На вопрос о том, как он оценивает предвыборную гонку этого года, глава профсоюзов говорит, что многие потенциальные кандидаты сегодня пытаются получить для себя дивиденды, искажая факты и играя на совершенно недопустимых, на его взгляд, вещах.
— Несмотря на то, что агитация официально еще не проводится, уже сегодня мы слышим от потенциальных кандидатов очень много обещаний, которые не подкреплены абсолютно ничем реальным. Громкие заявления о кардинальных реформах в экономике — это красиво упакованная теория, которая на практике обязательно обернется для простых людей и страны огромными проблемами: потерей работы для сотен тысяч людей, закрытием многих предприятий, переделом собственности. В конечном итоге все это может привести к тому, что мы просто не сможем обеспечить самих себя самым необходимым, в том числе и продовольствием. Все это — прямой путь, если хотите, к потере нашей независимости.
При этом многие потенциальные кандидаты сегодня пытаются получить для себя дивиденды, искажая факты и играя на совершенно недопустимых, на мой взгляд, вещах. Например, сейчас в результате пандемии действительно есть сложности в работе многих предприятий и организаций. И некоторые потенциальные кандидаты пытаются воспользоваться этим, мол, вот проблемы в экономике. Нельзя на этом греть руки. Эта беда касается всех нас, и мы вместе должны работать на ее преодоление, а не создавать истерию в обществе.
Очевидно, что сегодня в нашей стране отрабатываются известные политтехнологии, направленные на дестабилизацию и раскол общества. Очевидный пример — интернет-травля своих оппонентов — очень агрессивная, циничная и аморальная. Отдельные ресурсы, не стесняясь, просто дают команду «фас» и группа специально обученных людей набрасывается в социальных сетях на тех, кто высказывается за сохранение действующего курса нашей страны. Не гнушаются ничем: шантаж, угрозы, оскорбления просто за гранью всего человеческого. У нас такие примеры есть даже в отношении членов нашей инициативной группы. И это не просто попытка повлиять на отдельных людей. Это попытка запугать общество: мол, попробуй только выскажи свою точку зрения, обольем грязью и тебя. Это низко и подло. И это говорит о том, что люди, которые стоят за этими технологиями и стремятся к власти, не имеют совести и просто элементарной порядочности, — считает Михаил Орда.
При сборе подписей за Александра Лукашенко, как ранее уже говорил глава инициативной группы, основной упор был сделан на предприятия и поквартирный обход. В своем комментарии руководитель инициативной группы поясняет: подписи собирали не только на государственных, но и на частных предприятиях.
— Что касается предприятий, то это и частные, и государственные организации. Но здесь несколько неверно говорить про «обход предприятий». Сбором подписей там, как правило, занимаются сами работники этих предприятий, которые входят в нашу инициативную группу. При этом мы ориентировали членов нашей группы, что сегодня, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно стараться, чтоб не было скопления людей. Члены нашей группы во время обеда, до и после работы предлагают коллегам поставить подпись за выдвижение нашего кандидата. По месту жительства подписи собираем также практически во всех регионах. В целом более 50% подписей мы собрали именно по месту жительства людей.
— Вы собрали «порядка 1 миллиона подписей» (Орда отвечал до того, как Александр Лукашенко заявил, что уже собрал
— Учитывая, что в столице сегодня проживает достаточно большое количество людей, то и подписей здесь за выдвижение нашего кандидата собрано много. Но знаете, наверное, неправильно будет делить — Минск, районы, деревни и так далее. При выборах президента вся страна это, образно говоря, один избирательный округ. И каждый гражданин, независимо от места жительства, имеет право подписаться за выдвижения своего кандидата. Причем голоса у всех жителей, скажем так, одинаковые по весу — будь то в Минске, в деревне на Полесье или человека, проживающего на хуторе. Поэтому не вижу смысла разделять и противопоставлять цифры, — отметил Михаил Орда.
Во время первого пикета за действующего президента в Минске Михаил Орда отметил, что пикеты в скором времени будут стоять везде — у людей, которые хотят оставить подпись, есть запрос. 10 июня такой пикет поставили в Гродно. Но анонсировать их появление будут только регионы.
— Да, пикеты будут. Это возможность для тех людей, до которых мы не дошли, подписаться за выдвижение нашего кандидата. Как правило, это будут пикеты в регионах. Например, сегодня организован пикет в Гродно. Также они будут проходить в других областях. Анонсировать их в республиканском масштабе для нас нет смысла. А в регионах люди, конечно, будут оповещены, — ответил Орда.
«50% подписей мы собрали по месту жительства людей. Здесь тоже кто-то будет говорить о принуждении?»
27 мая у себя в
«Естественно, на поверку все фамилии и имена оказываются вымышленными, как и факт принудительного включения в группу. Сегодня вспомнил эту статью, поскольку с каждым днем подобных фейков становится все больше. Ни одного реального имени. Зато сколько эмоций! Проверяем такие вбросы. На сегодня — ни одного реального факта. Похоже, что кто-то просто отрабатывает деньги. Господа, может хватит? В нашей стране люди подписываются за выдвижение действующего президента. Это — факт», — написал глава профсоюзов.
Комментируя свой пост в Facebook и
— Я уже говорил, что порядка 50% всех подписей мы собрали по месту жительства людей. Здесь тоже кто-то будет говорить о каком-то принуждении?
Что касается сообщений о якобы нарушениях в работе нашей группы, то давайте изначально посмотрим, откуда появляются эти так называемые новости. Практически все, за очень редким исключением, — из анонимных телеграм-каналов, которые не несут никакой ответственности за то, что публикуют. Ну, а некоторые интернет-ресурсы это подхватывают и тиражируют. То есть распространяют недостоверную и непроверенную информацию, основанную только на анонимных вбросах. И тем самым вводят людей в заблуждение, манипулируют общественным мнением.
Более того, даже отдельные претенденты в кандидаты в президенты это подхватывают и тиражируют. Буквально на прошлой неделе было очень громкое заявление одного претендента в кандидаты о том, что в Центральную избирательную комиссию представлены многочисленные факты нарушений в ходе сбора подписей за выдвижение кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Мол, принуждают, заставляют. Подчеркну, речь шла именно о фактах. Что получилось по итогу. Нет фамилий тех, кого якобы принудили. Нет фамилий тех, кто якобы вскрыл эти нарушения. И, конечно же, нет ни одного факта каких-то санкций к людям. Только сфабрикованные записи с известных, будем говорить прямо, специально созданных для этого ресурсов.
Тем не менее
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Глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в письменном комментарии TUT.BY высказал свое мнение о...
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