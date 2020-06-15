Источник материала: Ивьевский край

На абонементе Ивьевской районной библиотеки оформлена книжная выставка "ЖЗЛ: биография столетий".





Знаменитая серия "Жизнь замечательных людей" основана в 1933 году по инициативе М.Горького. Жанр изложения - научно-художественный. Содержание абсолютного большинства книг отвечает трем главным принципам, провозглашенным редакцией еще в 50-е годы, - научная достоверность, высокий литературный уровень и занимательность. При этом первое из перечисленных слагаемых стало сегодня у редакторов серии, безусловно, главным и определяющим в выборе авторов. Многие авторы этой серии сами становятся со временем ее героями.

"Жизнь замечательных людей" - серия биографических и художественно-биографических книг, выпускавшихся в 1890-1924 годах издательством Ф. Ф. Павленкова. В 1933 году по инициативе Максима Горького серия была возобновлена "Журнально-газетным объединением". В 1938 году выпуск серии перешел в ведение издательства "Молодая гвардия", в котором продолжается по сей день. В годы Великой Отечественной войны книги выходили под названием "Великие люди русского народа".

В настоящее время производится выпуск книг также в аудиоформате.

Всего в серии вышло более 1400 книг общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Дополняет экспозицию белорусский аналог - серия "Жыццё знакамітых людзей Беларусі", которая была основана в 2004 г. издательством "Мастацкая літаратура". В ней были опубликованы монографии об известнейших деятелях литературы, культуры и спорта Беларуси.

Также на выставке вниманию посетителей представлены биографические книги из серий: "Актерская книга", "Он и она", "Любимые наших любимых" и другие.

Подготовила

И. БУТУРЛЯ.