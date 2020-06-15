Петров пост 2020: что можно и что нельзя есть в этот период

Источник материала: ОНТ

Петров пост начинается у православных 15 июня. В 2020 году он длится 27 дней и завершится 11 июля.

Его дата и продолжительность зависит от Пасхи. На 50-й день после этого праздника верующие отмечают Троицу, а спустя еще семь дней (после воскресного Дня всех святых) начинается пост.

В этот период православным важно не дать соблазнам побороть себя.

Что можно есть и пить в Петров пост

Этот пост считается легким, он похож на Рождественский.

Верующим разрешается есть рыбу, фрукты, овощи, морепродукты, в то время как от мяса, молока и яиц нужно отказаться. В меню в этот период могут быть постные щи, холодная окрошка, и блюда из рыбы, поскольку Петр – покровитель рыболовов.

По средам и пятницам православным разрешается есть только сырую пищу (от рыбы в эти дни стоит воздержаться). Необходимо отказаться от алкоголя, вредных привычек и негативных мыслей.

Пить можно квас.

Чего нельзя делать?

Лето – традиционная пора свадеб, однако на этот период приходится Петров пост. В связи с этим верующие часто задаются вопросом, можно ли заключать брак в это время.

Если речь идет о том о регистрации в ЗАГСе, то духовенство считает, что это можно делать. При этом с точки зрения церкви свадьбу в Петров пост устраивать нельзя. Церковный устав также предписывает, что в дни постов не проводится венчание.

Кроме того, верующие в этот период отказываются от шитья и рукоделия. Раньше считалось, что это может привлечь негатив в жизнь.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram