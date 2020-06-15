ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Петров пост 2020: что можно и что нельзя есть в этот период

15.06.2020 09:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Петров пост 2020: что можно и что нельзя есть в этот период

Петров пост начинается у православных 15 июня. В 2020 году он длится 27 дней и завершится 11 июля.

Его дата и продолжительность зависит от Пасхи. На 50-й день после этого праздника верующие отмечают Троицу, а спустя еще семь дней (после воскресного Дня всех святых) начинается пост.

В этот период православным важно не дать соблазнам побороть себя.

Что можно есть и пить в Петров пост

Этот пост считается легким, он похож на Рождественский.

Верующим разрешается есть рыбу, фрукты, овощи, морепродукты, в то время как от мяса, молока и яиц нужно отказаться. В меню в этот период могут быть постные щи, холодная окрошка, и блюда из рыбы, поскольку Петр – покровитель рыболовов.

По средам и пятницам православным разрешается есть только сырую пищу (от рыбы в эти дни стоит воздержаться). Необходимо отказаться от алкоголя, вредных привычек и негативных мыслей.

Пить можно квас.

Чего нельзя делать?

Лето – традиционная пора свадеб, однако на этот период приходится Петров пост. В связи с этим верующие часто задаются вопросом, можно ли заключать брак в это время.

Если речь идет о том о регистрации в ЗАГСе, то духовенство считает, что это можно делать. При этом с точки зрения церкви свадьбу в Петров пост устраивать нельзя. Церковный устав также предписывает, что в дни постов не проводится венчание.

Кроме того, верующие в этот период отказываются от шитья и рукоделия. Раньше считалось, что это может привлечь негатив в жизнь.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петров пост начинается у православных 15 июня. В 2020 году он длится 27 дней и завершится 11 июля. Его дата и продолжительность зависит от Пасхи. На 50-й день после этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биография столетий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика