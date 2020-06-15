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Инвесторы приняли китайскую компанию за IT-гиганта, ее акции подорожали в 13 раз

15.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Малоизвестная китайская компания за день подорожала в 13 раз, до $4 млрд. Исследование ситуации показало, что инвесторы ошиблись, приняв эту компанию за несколько других из-за названия.



Fangdd Network Group — малоизвестная китайская компания, сервис продажи недвижимости. На бирже Nasdaq стоимость ее ценных бумаг за день подскочила в 13 раз, а рыночная капитализация в результате составила $4 млрд. Forbes сообщает, что начинающие инвесторы могли перепутать ее название с аббревиатурой FAANG, которая используется для обозначения 5 самых успешных IT-компаний на фондовом рынке.

Дело было в минувший вторник, когда долговые расписки Fangdd на бирже Nasdaq подорожали в 13 раз в отсутствие новостей с $10 до $129,04. На закрытии торгов во вторник цена составляла $47,06 — на 395% дороже, чем днем ранее.

Аббревиатура FAANG составлена из первых букв названий 5 самых успешных IT-компаний: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Во вторник индекс Nasdaq, куда входят эти компании, впервые в истории поднялся выше 10 000 пунктов, а бумаги Amazon, Apple и Facebook обновили максимумы. Неопытные инвесторы могли подумать, что бумаги Fangdd пойдут по тому же пути.
 
Теги: Новости
 
 
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Малоизвестная китайская компания за день подорожала в 13 раз, до $4 млрд. Исследование ситуации показало, что инвесторы ошиблись, приняв эту компанию за несколько...
 
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