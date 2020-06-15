«Аккумуляторный Альянс» готов к диалогу. Заявки на участие в мониторинге поступают

Пресс-служба ООО «Аккумуляторный Альянс» (одноименное название после смены собственника носит и аккумуляторный завод под Брестом – прим. ред.) сообщает, что компания организовала взаимодействие с жителями города Бреста и района.





«На сегодняшний день на электронную почту поступило три заявки на участие в мониторинге при проведении пуско-наладки завода, а также список вопросов от заинтересованных граждан. По состоянию на 13 июня, аккумуляторный завод посетили девять жителей ближайших населенных пунктов, в том числе организованы встречи с Демьном Лепесевичем и Сергеем Басовым», – сообщили в пресс-службе.





В минувшее воскресенье, 7 июня, Лепесевич и Басов побывали на предприятии, где на протяжении пяти часов вместе с собственниками и сотрудниками аккумуляторного завода осмотрели фильтры, ливневые колодцы, общеобменную вентиляцию, отмечают в компании.





А 9 июня состоялась встреча в офисе ООО «Аккумуляторный Альянс», для ознакомления со строительным проектом и руководствами по эксплуатации оборудования.





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«Эта встреча продлилась более 10 часов. Ее участники не ограничились только изучением документации. По просьбе Демьяна Лепесевича были организованы выезды на аккумуляторный завод, для уточнения соответствия документации и реализованных проектных решений», – говорится в сообщении компании.





ООО «Аккумуляторный Альянс» приглашает всех желающих к диалогу на заводе или в офисе, для этого необходимо подать заявку на e-mail: inform@battery-alliance.by. На этот же e-mail можно отправить заявку для включения в комиссию по мониторингу при проведении пуско-наладочных работ.





Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлен до устранения имеющихся нарушений.





С 4 марта 2018 года каждое воскресенье брестчане и жители района выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей и тем самым высказать свой протест против аккумуляторного завода, который они считают опасным для экологии и здоровья людей и построенным с многочисленными нарушениями.





Напомним, 25 мая стало известно, что бизнесмен Виктор Лемешевский больше не является владельцем скандального предприятия. Теперь 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову, а сам завод называется «Аккумуляторный альянс». Оба бизнесмена связаны с хоккейной командой президента Беларуси Александра Лукашенко: Каганович один из игроков, амплуа – вратарь, а Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Лукашенко.











