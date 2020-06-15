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Многоцелевые истребители Су-30 осваивают белорусские летчики
Источник материала: ОНТ
Высокие технологии на службе авиации. Белорусские лётчики осваивают многоцелевые истребители Су-30.
Функционал крылатых машин впечатляет: воздушные бои, действие в составе подразделения, уничтожение наземных целей и разведка. Тяжело в учении – легко в бою. У авиаторов – три лётные смены в неделю, чтобы быстро найти общий язык с современным самолетом. После практических полетов летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.
Нынешние полеты – это подготовка летчиков к самой ответственной задаче: боевому дежурству по охране воздушных границ страны. К этой миссии пилоты Су-30 приступят уже в следующем месяце.
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Высокие технологии на службе авиации. Белорусские лётчики осваивают многоцелевые истребители Су-30. Функционал крылатых машин впечатляет: воздушные бои, действие...
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